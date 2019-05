Les Fêtes Johanniques : remontez le temps à Reims les 1er et 2 juin

Comme chaque année, des milliers de visiteurs sont attendus pour les Fêtes Johanniques de Reims. Les 1er et 2 juin, autour de la cathédrale, venez participer aux animations, spectacles, marché médiéval et cortège autour de Jeanne d'Arc et Charles VII.

Le 17 juillet 1429, Charles VII est amené dans la cathédrale de Reims par une certaine Jeanne d'Arc pour y être sacré roi de France. Chaque année, avec les Journées Johanniques, la ville de Reims et l'ensemble des Rémois redonnent vie à cet épisode qui a changé l’Histoire de France.

Autour de la cathédrale, de nombreuses animations vous attendent : musiciens et artisans médiévaux, troupes, campements et spectacles.

Samedi 1er juin : de 14 h à 22 h 30, animations de rues et spectacles en continu autour du Moyen-Age. Le temps fort de cette journée sera à 21h15, la déambulation. Depuis la place des Martyrs de la Résistance, arrivée du bestiaire fantastique dont une bête de plus de 5 mètres de hauteur, des bateleurs de sire Jean et des musiciens de Rhésus-Positif, suivis de Charles VII et sa cour et de Jeanne d'Arc.

Dimanche 2 juin : animations et spectacles de 10h à 18h. La journée commencera par la cérémonie officielle puis l'accueil de Jeanne d'Arc avant la messe solennelle. Le moment tant attendu du grand public sera le grand cortège du sacre, à 15h30. Près de 400 figurants escorteront Jeanne d'Arc et Charles VII dans leur périple jusqu'à la Cathédrale : l'association Au cœur d'un grimoire de Trigny, Bastestal, le groupe Sorga, Dar An«lys, Dodelsack, Tormis, les batteleurs de Sire Jean, le bestiaire fantastique d'Amarok et sa bête de plus de 5 mètres de hauteur, Rhésus-Positif, Cheval Art Action, Soligalgos, Animal instinct, les Couloirs du temps champenois, l'association Passe Goulette, Les Têtes en l'Air, la Mesnie Croix et lys, la charrette du diablotin, Les Chasseurs de Dragons, les trompettes du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Reims, les cavaliers du centre équestre de Reims, les groupes costumés de Reims en fêtes, Domremy, Vaucouleurs, Compiègne et Nivelles. L'arrivée du cortège est prévue à 16h.