Les Fruitières du Lomont, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Noirefontaine, France

Vous recherchez des fromages de Franche-Comté réalisés de façon artisanale ? Située à Noirefontaine dans le DOUBS, Les Fruitières Du Lomont est une fromagerie spécialisée depuis 1991 dans la fabrication artisanale de comtés AOP, de beurres crus et de crèmes crues.

La fromagerie propose à la vente :

· Un large choix de fromages de la région :

· Des beurres et des crèmes,

· Des charcuteries (production des Salaisons Comtoises),

· Des yaourts,

· Des miels….

Le magasin est ouvert 7 jours sur 7. Nous vous accueillons du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures et le dimanche de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures. Nous vendons nos produits aux comités d’entreprise, aux collectivités, aux groupes scolaires, ainsi qu’aux grandes surfaces et commerces.

La Fruitières du Lomont est partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offre 10% à valoir sur l'achat de comté, beurre et crème sur présentation de la carte du Club.

Le site internet de Les Fruitières du Lomont

Gagnez votre carte du Club des auditeurs, pour profiter des avantages de nos nombreux partenaires, en écoutant France Bleu Besançon du lundi au vendredi à 8h50 et 17h45. Et si vous avez apprécié votre visite, nous vous invitons à déposez votre avis sur notre page facebook France Bleu Besançon dans la section "messages" (vos avis seront publiés sur cette page).

Les avis des porteurs de la carte Club