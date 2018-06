Avignon, France

Le Festival d'Avignon approche à grands pas. Avez-vous déjà une idée de votre programme ? Entre la cinquantaine de spectacles du In et les 1538 pièces du Off, il y a le choix, pour ne pas dire l'embarras du choix ! Pas facile de s'y retrouver. Les habitués ont leurs salles préférées, leurs metteurs en scène fétiches. D'autres préfèrent sortir des sentiers battus, à la recherche de l'insolite.

De l'insolite, il y en a au programme cette année. A commencer par ces comédiens originaux.

Des comédiens pas ordinaires

Un député sur les planches, par exemple. L'élu vauclusien Jean-François Césarini jouera au Théâtre Transversal, un seul en scène d'une heure tous les soirs. "Demain vite !", c'est le nom de cette pièce, adaptation d'un texte de Michel Bellier, mis en scène par Marie Pagès.

"_C'est à la fois un texte drôle et émouvant, profond et léger, ce qui offre pleins de possibilités pour le comédien et la metteur en sc_ène" explique l'élu.

Le député vauclusien Jean-François Césarini en pleine répétition de la pièce "Demain vite" qu'il jouera au Théâtre Transversal © Radio France - Charlotte Lalanne

Le thème de la pièce, qui se déroule au début du 20e siècle : le futur et les nouvelles technologies. "Les rôles vous choisissent plus que vous ne les choisissez," sourit Jean François Césarini.

Pas banal d'être député-comédien ? Lui n'y voit pas d'originalité. "Cela fait dix ans que je participe au Off. Je jouais devant du public avant d'être élu" précise-t-il.

"On n'est pas des politiciens de métier, on n'a pas vocation à faire ça toute notre vie, c'est un bon moyen de devenir un crétin, donc il faut lever la tête du guidon" - Jean-François Césarini

Jean-François Césarini en professeur de futurologie, dès le 6 juillet au Théâtre Transversal.

Elles aussi sont des comédiennes pas tout à fait comme les autres. Les ex-ouvrières de l'usine Samsonite d'Hénin Beaumont dans le Nord, licenciées il y a 11 ans, vont jouer leur pièce au théâtre Présence Pasteur. "On n'est pas que des valises", l'histoire d'un combat pour faire annuler la vente de leur entreprise.

Et puis l'insolite se cache aussi parfois dans les lieux...

Des lieux originaux

Du théâtre sur l'aire d'autoroute de Morières-les-Avignon, c'est une première pour le Festival Off et c'est le pari de Vinci cette année.

"On va installer un théâtre mobile sur l'aire d'autoroute de Morières"

"Il y aura trois soirs de représentation, du théâtre grand public" explique Emmanuelle Demazeau, chargée de marketing chez Vinci Autotoroutes en Vaucluse.

"Pour les artistes, c'est l'occasion de se faire connaître en dehors des théâtres de l'intramuros, et pour les clients de découvrir le Festival, parfois même le théâtre."

C'est aussi une façon ludique de rallonger les pauses, car la première cause de mortalité sur l'autoroute reste le sommeil.

Enfin, cette fois dans l'intramuros, six avignonnais ouvrent leur jardin exceptionnellement pour le Festival. Six écrins de verdure ouverts pour la 5ème année du "If", co-fondé par Frédéric Tort, également l'un des hôtes dans son jardin de la Roquille.

La danseuse Kelly Rivière invitée en 2017 au IF pour son spectacle "Une histoire irlandaise" - Benjamin Chauvet

En cinq ans, 26 artistes se sont produits dans ses lieux, chacun en prenant possession à sa manière. "La toute première année, se souvient Frédéric Tort, "La Prairie parfumée" s'est jouée au pied de ce mur végétal, avec une excellente acoustique. L'année suivante, les artistes ont joué de part et d'autres de ce petit bassin."

Au milieu des rosiers et des fougères, ici et là des traces de ce jardin théâtre, un ponton fabriqué pour une pièce, une rangée de sièges. "Ces sièges viennent du théâtre de guignols du Parc de la tête d'or à Lyon, clin d'oeil à une tradition très ancienne du théâtre de marionnettes" s'enthousiasme Frédéric Tort.

Que change ce cadre particulier pour les artistes et le public ?

"C'est une nouvelle forme de partage, cela permet aux artistes aussi une possible prise de risque et des potentiels gigantesques." - Frédéric Tort

"Par exemple une artiste a fait son tour de champ en apparaissant par les fenêtres du haut de la maison et en finissant dans le jardin, c'était magnifique" raconte le propriétaire du Jardin de la Roquille.

Le IF 2018 c'est six spectacles dans six lieux pour 18 soirées. Le programme complet sur le site internet du If.