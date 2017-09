"Les larmes du rire" en partenariat avec France Bleu Lorraine

Cette année 2017 marque la 34e édition du Festival "Les Larmes du Rire". Une belle longévité pour un festival original de théâtre burlesque qui a lieu du 6 au 17 octobre 2017.

Ce festival devenu incontournable est à l’écoute de la création, où l’originalité domine et où la curiosité demeure indispensable.

Les larmes du rire - Ville d'Epinal

La programmation, toujours exigeante, saura vous faire rêver, vous interroger sur le monde, et bien sûr vous faire rire. L’humour sera une nouvelle fois conjugué au mode burlesque, décalé, absurde ... Il y aura le théâtre burlesque, le clown musical, le seul en scène, l’ humour musical, la conférence décalée, le théâtre physique et d’humour, le visuel burlesque et acrobatique, le cabaret déjanté, le cirque burlesque, le théâtre bilogique…, qui seront proposés chaque soir de la semaine, ainsi que le dimanche en matinée et fin d’après-midi.

La ville d’Épinal vous offre de vivre seul, avec des amis ou en famille, 12 jours “ hors du temps”, du rire, du plaisir et à de la découverte.

Le rire, c'est le soleil, il chasse l'hiver du visage humain - Victor HUGO

Au programme pour le cabaret d'ouverture le 6 octobre, il y a, entre autres, Albert Mesley dont voici un petit extrait :

Le 7 octobre pour seul en scène il y aura par exemple Eric Bouvron :

Le 17 octobre pour le théâtre muet de cirque et de clown il y aura Ashton Brothers :

Voilà quelques extraits de ce que vous pourrez rencontrer lors de ce festival très éclectique.

Pour retrouver le programme complet c'est ici.

Et si vous êtes fan de ce festival pourquoi ne pas vous faire tricoter un slip ou un plaid aux couleurs des Larmes du Rire... Les tricoteuses des Résidence Sans Soucis et Chapitre seront là pour vous !

Slip LDR tricoté par tricoteuses des Résidences Bon Repos, Sans Souci et du Chapitre - Ville d'Epinal

INFOS PRATIQUES

Tarifs

• Tarif normal : 16 €

• Tarif réduit : 11 € (demandeurs d’emploi, jeunes et étudiants entre 18 et 25 ans)

• Tarif jeunes ayant entre 10 et 18 ans : 7,50 €

• Tarif enfants moins de 10 ans : 5 €

• Tarif spécial Lundi 9 octobre : conférence et spectacle : Tarif unique : 4 €

• Tarif spécial spectacle du samedi 14 octobre : Plein : 20 €/ réduit : 13 €

• Tarif groupe : 14 € - comité d’entreprise, groupe de 10 personnes au moins venant au même spectacle

• Abonnement 6 spectacles (hors spectacles spéciaux des 9 et 14 octobre) : 75 €

• Abonnement complet 9 spectacles : 108 € (hors spectacles spéciaux des 9 et 14 octobre)

Réservations

Office du Tourisme d’Épinal et de sa région

Place St Goëry – 88000 Épinal - 03 29 82 53 32

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Sur le lieu du spectacle

Il est possible d’acheter sa place, uniquement pour le spectacle du jour, 30 minutes avant le début de la représentation, sous réserve de places disponibles. Les billets ne pourront être ni échangés, ni remboursés. Pour bénéficier des tarifs réduits, se munir des pièces justificatives.

Renseignements

Mairie d’Épinal – Festival “Les Larmes Du Rire”

Isabelle Sartori – Directrice du Festival

Tel. : 03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr

Les larmes du rires du 6 au 17 octobre 2017 en partenariat avec France Bleu !