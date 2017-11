Les marchés de Noël 2017 avec France Bleu Alsace

France Bleu Alsace partenaire des marchés de Noël en Alsace. Présentation des événements les plus importants en Alsace, rendez-vous dès le 24 novembre 2017.

Les principaux marchés de Noël en Alsace

Altkirch : la forêt enchantée du 3 décembre 2017 au 1er janvier 2018

C’est une forêt magique qui vous accueille à Altkirch avec des personnages des contes et légendes du Sundgau et d'ailleurs. Elle investit le centre ville pendant toute la période de Noël. Une mise en scène originale, une ambiance magique et féérique autour d’étangs et de forêts recréés en plein cœur de la ville, dans une esthétique contemporaine. Près de 200 personnages et animaux et 30 contes illustrés. Chaque week-end, des animations, des concerts, des contes, des ateliers, des spectacles de rue... sont programmés. Entrée gratuite.

Altkirch, la forêt enchantée © Maxppp - Darek Szuster

Colmar : la magie de Noël du 24 novembre au 30 décembre 2017

La magie de Noël à Colmar, c'est la tradition des cadeaux, des arts et plaisirs de la table,des étrennes et de la convivialité. Les marchés de Noël, sont une source d'inspiration et d'idées d'une très grande variété et pour tous les goûts avec pour les enfants un marché qui leur est essentiellement dédié. La magie de Noël à Colmar, c'est encore une multitude d'animations: expositions, conférences, concerts, contes et autres animations de rue qui, de l'Avent à l'An Neuf ponctuent les fêtes de fin d'année à Colmar. Place Rapp vous découvrirez une patinoire illuminée, pour la plus grande joie des petits et des grands. La magie de Noël à Colmar, c’est enfin de nombreuses spécialités gourmandes, parmi lesquelles nombre de plaisirs sucrés.

Haguenau : animations de Noël du 25 novembre 2017 au 6 janvier 2018

A l’approche de Noël, la ville de Haguenau plonge dans une ambiance féerique et se pare de son costume de fête. Réputé pour la beauté de ses illuminations, douces et raffinées, le Marché de Noël avec ses 50 chalets est devenu incontournable dans le Nord Alsace. Ouvert 7 jours sur 7 jusqu’au 6 janvier, vous pourrez goûter à l’ambiance conviviale autour d’un vin chaud, flâner dans les allées pour y dénicher vos cadeaux ou profiter des nombreuses animations et spectacles de rue poétiques.

Kaysersberg : animations de Noël du 24 novembre au 23 décembre 2017

La cité médiévale de Kaysersberg se met aux couleurs de Noël : marché de Noël, concerts, visites guidées, exposition, ateliers, chasses aux trésors, caves de Noël...

Molsheim : Noël d'antan le 10 décembre 2017

Seigneurs, chevaliers, bourgeois et belles dames investissent les rues de la ville où s'activent artisans, paysans, musiciens et saltimbanques. C'est l'occasion pour petits et grands de rencontrer Christkindel et Hans Trapp dans l'ambiance magique de Noël. Musique et spectacles animent le cœur historique de l'ancienne cité épiscopale de Molsheim.

Mulhouse : les Etoffééries du 24 novembre au 27 décembre 2017

Un marché de Noël alsacien traditionnel en plein cœur du centre historique de Mulhouse et découvrez sa particularité, l'étoffe de Noël, tissu créé chaque année pour décorer les façades et les rues piétonnes et donner un écrin festif au marché de Noël.

Les étoffééries à Mulhouse © Maxppp - Jean-François Frey

Niederbronn les Bains : marché de Noël les samedis et dimanches entre le 24 novembre et le 10 décembre 2017

Des artisans proposent de découvrir leurs savoir-faire et leurs produits sur la place du Bureau Central à Niederbronn les Bains. Les petits voyageront vers le Grand Nord en découvrant la Maison du Père Noël. Dans cette grande demeure, l’univers du Père Noël prendra place autour d’un sapin traditionnel, d’une montagne de cadeaux, de jouets par milliers… Une démonstration de fonderie de sujets de Noël en étain, animée par Jean-Luc Veinnant, enchantera également le public dimanche 26 novembre de 15h à 18h à l’Office de Tourisme.

Obernai : marché et animations de Noël du 25 novembre 2017 au 5 janvier 2018

Dès le mois de novembre, toute la population se mobilise pour préparer les festivités de Noël et la ville d'Obernai se pare progressivement de son habit de sapins et de lumières pour le plaisir des yeux des grands et des petits. Le quotidien se vit à Obernai sous le signe de la magie, de la féérie, de l'enchantement...et de l'authenticité des Noël d'antan. La quarantaine de chalets en bois du Marché de Noël de la Gastronomie et de l'Artisanat vous invite, entre senteurs de pain d'épices et effluves de vin chaud, à garnir vos paniers de produits du terroir et de cadeaux. Une partie du Marché de Noël se prolongera jusqu'au 5 janvier. Cette année, la ville de La Seyne sur Mer (Provence) sera l'invitée d'honneur des festivités de Noël : exposition de crèches provençales, concerts et démonstrations folkloriques, vente de santons et produits provençaux....

Riedisheim : marché de la Saint-Nicolas du 24 au 26 novembre 2017

Cette année, le Marché de Saint-Nicolas de Riedisheim sera porté sur le thème des bonbons. 80 exposants au Cité Hof pour vous faire découvrir leurs confections artisanales. Saint-Nicolas et son âne distribueront des bonbons. Venez découvrir aussi, la réalisation de sculpture sur glace, pièces de théâtre jeune public, lecture de contes, concert… Accès libre, petite restauration sur place.

Strasbourg : capitale de Noël du 24 novembre au 30 décembre 2017

Vivez un Noël unique dans la capitale alsacienne. Des illuminations dans toute la ville, le grand sapin place Kléber, les marchés de Noël sur les places du grand centre, les animations, expositions, concerts... Imprégnez-vous de l’esprit et de la magie de Noël à Strasbourg.

Le grand sapin Place Kléber à Strasbourg © Maxppp - Dominique Gutekunst

Wasselonne : Noël au château les 2 et 3 décembre 2017

Un marché de Noël traditionnel dans la cour du château de Wasselonne, avec animations médiévales en costumes, de la musique et près de 90 exposants : artisanat, idées cadeaux et produits gastronomiques. Des animations : démonstrations de métiers anciens, tir à l’arc, lettre au Père Noël, jeux, contes, poneys (balades gratuites), ateliers (bredle, vannerie, poterie), musique médiévale, présence du Saint Nicolas les après-midi, présence des cavaliers de la Mossig, buvette et restauration.

Wissembourg : animations et marché de Noël les samedis et dimanches du 2 au 17 décembre 2017

Marché de Noël autour de l'Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul de Wissembourg les week-end pendant la période de l'Avent. On pourra aussi boire un café dans une ambiance de fête à la Grange aux Dîmes au Café de Noël. Parmi les évènements à ne pas manquer : la venue du Saint Nicolas (le dimanche 3 décembre à 17h), l'ouverture des commerces pour Noël à Wissembourg (les dimanches 3, 10 et 17 décembre) et le Défilé nocturne du Hans Trapp et du Christkindel (le dimanche 17 décembre à 17h).