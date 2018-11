Les marchés de Noël de Metz et autres festivités, édition 2018

France Bleu Lorraine, radio partenaire des festivités de Noël à Metz du 17 novembre au 30 décembre 2018, vous fait vivre et découvrir un monde enchanté et illuminé en direct.

Metz, France

Rendez-vous à Metz du 17 novembre au 30 décembre 2018 pour le deuxième plus beau marché de Noël du Grand Est après celui de Strasbourg. Noël à Metz ce sont plus de 6 semaines d'animations sur huit sites au centre ville de la métropole mosellane. Vous aurez le choix entre marché de Noël pour vos idées cadeaux, un marché gourmand pour les gourmets, faire un tour sur la grande roue pour voir les illuminations de haut, des illuminations magiques pour vous remplir les yeux de la magie de Noël.

Les grandes nouveautés 2018 : partez à la chasse au lutin au Sentier des Lanternes avec une toute nouvelle appli interactive, et découvrez les produits des agriculteurs et artisans mosellans au nouveau Chalet Qualité MOSL place St Jacques. Chaque soi vers 20h,, suivez le live vidéo sur le site noelmetz.com.

Au programme de Noël à Metz, édition 2018

Place Charles De Gaulle - Gare SNCF : la crèche et sa forêt, du 17 novembre au 30 décembre

Jardin Faber, Place de la Préfecture : du 25 novembre au 7 janvier, du 17 novembre au 30 décembre, du lundi au jeudi et le dimanche de 17h à 20h, le vendredi et le samedi de 17h à 21h, 8 décembre (marche illuminée) de 14h30 à 22h, 24 décembre de 16h à 18h, fermé le mardi 25 décembre Le Sentier des Lanternes se renouvelle et vous invite à un voyage unique. Un voyage au-delà du cercle polaire, une rencontre avec l’homme le plus aimé des enfants, une plongée dans l’univers tintinnabulant de Noël ! Suivez les lanternes et déambulez dans le village du Père Noël : son atelier, son bureau, ses rennes et ses plus beaux cadeaux.

Découvrez une expérience interactive inédite : La Forêt des Lanternes, une grande fresque digitale conçue par le studio A-BLOK. Au sein du Moulin des Thermes, petits et grands partiront à la découverte de la forêt du Père Noël illuminée par un défilé de lanternes.

Mais, tout n’est pas si paisible au Pôle Nord, car un mois avant Noël, un lutin manque à l’appel… Son absence pourrait mettre en péril le bon déroulé des festivités… Les enfants seront invités à résoudre un mystère, une énigme, une quête qui prendra pour décor le Sentier des Lanternes … Ouvrez grands vos yeux, tendez les oreilles pour résoudre cette chasse au trésor en réalité augmentée. A partir du 23 novembre cherchez et jouez, grâce à la nouvelle application pour smartphone « En quête de Moselle ».

Place Saint Jacques : les chalets de Noël et son manège, du 17 novembre au 30 décembre, de 11h à 20h, vendredis et samedis jusqu'à 21h

Accueillante, la place vous convie à de beaux moments de partage. Elle abrite de nombreux chalets riches en suggestions multiples à glisser au pied du sapin.Pour mettre vos papilles en appétit des sélections gourmandes sont aussi à la carte. Le carrousel illuminé attend les enfants. Une escale hautement recommandée !

Fort du succès rencontré l’année dernière, et dans le cadre des « Noëls de Moselle », le « Chalet Qualité MOSL » du Département vous accueille tous les jours. Ce vaste espace de 150 m² animé par les producteurs agréés « Qualité MOSL » est dédié aux produits de qualité issus de l’agriculture et de l’artisanat mosellans. Il accueillera plus d’une dizaine d’artisans et agriculteurs locaux et treize en dépôt-vente. Vous pourrez par exemple y acheter des spécialités culinaires mosellanes, de délicieux chocolats, confitures et miels, des bières, des vins AOC Moselle, de l’artisanat d’art verrier, des objets de décoration originaux, des bougies parfumés à la mirabelle, des savons aux senteurs de Noël…sans oublier la célèbre boule de Noël de Meisenthal millésime 2018. »

Centre Saint Jacques : animations de Noël, du 17 novembre au 30 décembre

Le forum vous accueille en tenue d’apparat ! Sapin, illuminations, ... Le Père Noël vous attend , profitez-en pour faire une photo souvenir et déposer vos courriers dans sa boîte aux lettres.

Place Saint Louis : le marché des traditions et la pyramide de Noël, du 17 novembre au 30 décembre, de 11h à 20h, vendredis et samedis jusqu'à 21h, fermé le 25 décembre

Installée en plein cœur de ce site historique datant du Moyen Âge, la pyramide de Noël a été réalisée spécialement pour le Marché de Noël de Metz. Elle s’élève sur cinq étages et mesure 17 mètres de haut. Vous trouverez également au sein de sa boutique de superbes objets pour agrémenter vos espaces intérieurs et extérieurs (boules, guirlandes, photophores…). Elégant et incontournable, le splendide manège de chevaux de bois apporte sa touche de poésie. Le Marché des Traditions accueille artisans et créations. Il vous réserve un florilège d’idées pour des présents uniques. Des chalets gourmands vous attendent également sur place pour vous restaurer en journée et en nocturne.

La pyramide de Noël de Metz 2016 © Radio France - Bruno Marion

Place de Chambre : marché de Noël gourmand, du 17 novembre au 30 décembre, du lundi au vendredi de 17h à 23h, samedis et dimanches de 11h à 23h, fermé le 24 et 25 décembre

Huîtres, foie gras, escargots, douceurs, recettes multiples et variées sont à l’honneur pour vous mettre en appétit. Le fameux vin chaud de saison, les vins de Moselle et le champagne (à consommer avec modération) les accompagnent à merveille. Surprises, animations musicales, actions caritatives complètent le programme. Le lieu est une adresse de choix pour se régaler et s’amuser.

Place de la République : le village de Noël, du 17 novembre au 6 janvier, de 11h à 20h, vendredis et samedis de 11h à 21h

Venez pratiquer l’art de la glisse, chaussez vos patins pour un moment magique sur la patinoire. Le village de chalets vous propose un bouquet d’idées cadeaux à glisser dans la hotte du Père Noël pour faire plaisir. Pour la première année, le site vous convie à de délicieuses dégustations. Et les plus petits pourront tester le manège sapin.

Place d'Armes : la grande roue et son village de Noël, du 17 novembre au 6 janvier, de 11h à 21h, vendredis et samedis de 11h à 22h, fermé le 25 décembre

Du haut de ses 60 mètres, cette merveille vous réserve une vue unique sur la cathédrale. En redescendant, une pause s’impose au village des chalets. Pleins d’attraits, ils font rimer saveurs et bonne humeur.

Attention, les marchés et animations sont fermés le 25 décembre.

Plus d'infos sur le site de Noël à Metz et sur la page facebook de Noël à Metz.