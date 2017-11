Les marchés de Noël de Metz et autres festivités, édition 2017

France Bleu Lorraine radio partenaire des festivités de Noël à Metz du 18 novembre 2017 au 7 janvier 2018, vous fait vivre et découvrir un monde enchanté et illuminé en direct.

Rendez-vous à Metz du 18 novembre 2017 au 7 janvier 2018 pour le deuxième plus beau marché de Noël du Grand Est après celui de Strasbourg. Noël à Metz ce sont 7 semaines d'animations sur huit sites au centre ville de la métropole mosellane. Vous aurez le choix entre marché de Noël pour vos idées cadeaux, un marché gourmand pour les gourmets, faire un tour sur la grande roue pour voir les illuminations de haut, des expositions étonnantes avec deux centaines d'automates mis en scène dans un décor féérique, des sculptures de glace, des illuminations magiques pour vous remplir les yeux de la magie de Noël.

Au programme de Noël à Metz, édition 2017

Place Charles De Gaulle - Gare SNCF : la crèche et sa forêt, du 18 novembre au 30 décembre

Jardin Faber, Place de la Préfecture : du 25 novembre au 7 janvier, _de 17h à 20h, vendredis et samedis de 17h à 21h_Le Sentier des Lanternes de Noël est devenu au fil des ans une véritable institution, « la » balade à ne manquer sous aucun prétexte, pour rêver à la lueur des lutins, poupées, et autres merveilles illuminées. Plus féeriques que jamais, le Sentier accueille de nouvelles pièces ! Vous croiserez de curieux personnages dans un skate park, les Musiciens de Brême du célèbre conte des frères Grimm. Vous y découvrez un grand carrousel et retrouvez Casse-noisette, rennes et jouets qui font le bonheur des enfants de tout âge. Animations tous les vendredis et samedis dès 18h30.

Place Saint Jacques : les chalets de Noël et son manège, du 18 novembre au 30 décembre, de 11h à 20h, vendredis et samedis jusqu'à 21h

Elle abrite de nombreux chalets riches en suggestions multiples à glisser au pied du sapin.Pour mettre vos papilles en appétit des sélections gourmandes sont aussi à la carte. Le carrousel illuminé attend les enfants.

Centre Saint Jacques : animations de Noël, du 18 novembre au 6 janvier (sauf le 26 nov)

Le forum vous accueille en tenue d’apparat ! Sapin, illuminations, marché social et solidaire accompagnent le retour du petit train. « Espoir 57 » vous propose votre sapin décoré et livré. Il sera même récupéré après les fêtes. «Il était des fois» vous fait partager le plaisir des jeux d’antan au niveau -1. Le Père Noël vous attend sur la place centrale, profitez-en pour faire une photo souvenir et déposer vos courriers dans sa boîte aux lettres. Un laser game occupera les enfants pendant les vacances scolaires. Une conteuse leur dévoilera des histoires de Noël. Vous pourrez rencontrer les héros et princesses de votre enfance en balade. Final en apothéose le 30 décembre !

Place Saint Louis : le marché des traditions et la pyramide de Noël, du 18 novembre au 30 décembre, de 11h à 20h, vendredis et samedis jusqu'à 21h

Installée en plein cœur de ce site historique datant du Moyen Âge, la pyramide de Noël a été réalisée spécialement pour le Marché de Noël de Metz. Elle s’élève sur cinq étages et mesure 17 mètres de haut. Vous trouverez également au sein de sa boutique de superbes objets pour agrémenter vos espaces intérieurs et extérieurs (boules, guirlandes, photophores…). Elégant et incontournable, le splendide manège de chevaux de bois apporte sa touche de poésie. Le Marché des Traditions accueille artisans et créations. Il vous réserve un florilège d’idées pour des présents uniques. Des chalets gourmands vous attendent également sur place pour vous restaurer en journée et en nocturne.

La pyramide de Noël de Metz 2016 © Radio France - Bruno Marion

Place de Chambre : marché de Noël gourmand, du 18 novembre au 30 décembre, du lundi au vendredi de 17h à 23h, samedis et dimanches de 11h à 23h

Huîtres, foie gras, escargots, douceurs, recettes multiples et variées sont à l’honneur pour vous mettre en appétit. Le fameux vin chaud de saison, les vins de Moselle et le champagne (à consommer avec modération) les accompagnent à merveille. Surprises, animations musicales, actions caritatives complètent le programme. Le lieu est une adresse de choix pour se régaler et s’amuser.

Place de la République : la féérie de glace, le voyage magique des automates et le village de Noël, du 18 novembre au 6 janvier, de 10h à 20h, vendredis et samedis de 10h à 22h

Le Voyage Magique des automates est une exposition unique et insolite créée sur-mesure pour le Marché de Noël de Metz avec une centaine d’automates et des décors féeriques. La Féerie des Glaces reste un incontournable. Dans un décor de glace, des artistes du monde entier mettent en scène leurs personnages préférés pour ce Noël enchanté. Vêtements chauds, bonnets et moufles recommandés (- 6°). Le village de chalets vous propose un bouquet d’idées cadeaux à glisser dans la hotte du Père Noël pour faire plaisir. Pour la première année, le site vous convie à de délicieuses dégustations. Profitez également de la grande roue et de la patinoire.

Place d'Armes : la grande roue et son village de Noël, du 18 novembre au 7 janvier, de 11h à 21h, vendredis et samedis de 11h à 22h

Du haut de ses 60 mètres, cette merveille vous réserve une vue unique sur la cathédrale. En redescendant, une pause s’impose au village des chalets. Pleins d’attraits, ils font rimer saveurs et bonne humeur.

Attention, les 24 et 25 décembre, les horaires de certaines animations changent.

