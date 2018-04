Durant 3 jours le vrombissement des motos va se mêler au sublime cadre de Gérardmer. Plus de 20.000 visiteurs sont attendus.

C'est LE rendez-vous incontournable des fans de motos dans l'Est de la France et il se passe chez nous, à Gérardmer, la perle des Vosges. Evènement officiel Harley Davidson, il propose à tous les bikers (ou simplement les aficionados) de se réunir et de vivre ensemble de belles émotions.

Le public était déjà présent en 2016

Parmi ces 3 jours dédiés aux motos, plusieurs animations sont proposées comme le toujours impressionnant Mur de la Mort ou encore le Circus Trial Tour où 2 champions multiples fois couronnés vont enchaîner les figures les plus impressionnantes pour votre plus grand plaisir.

C'est aussi l'occasion de retrouver une vingtaine de concerts répartis sur les 3 sites du festival :

20 concerts

Un anniversaire et un parrain d'exception

Après Renaud en 2016, c'est Bruno Solo qui parrainera la 3ème édition des Gérardmer Motordays. Une troisième édition un peu particulière puisqu'elle se déroule durant le 115ème anniversaire de Harley Davidson. Le constructeur y présentera d'ailleurs des modèles "115th Anniversary" en édition limitée. De nombreuses surprises vous attendent également pour cet anniversaire incroyable.

3 sites

C'est à La Mauselaine, le site principal du festival, que vous trouverez l'immense chapiteau qui accueillera les têtes d'affiches de la manifestation. A y voir également : le Circus Trial Tour et le Mur de la Mort.

La Place du Tilleul accueillera quant à elle le Harley Village. Tous les modèles de la gamme Harley Davidson vous y attendront et tenez-vous bien (au guidon), vous pourrez même réaliser des essais sur les routes vosgiennes.

Et un nouveauté pour terminer : l'Americana Village qui prendra ses quartiers à l'Espace Lac. Concerts, expos de voitures américaines, démonstrations de line dance et de country.... ce n'est qu'un aperçu de ce qu'il se passera dans ce tout nouveau lieu.

C'est un rendez-vous unique qui vous attend les 25/26/27 Mai à Gérardmer, en partenariat avec France Bleu Lorraine. Plus d'informations sur le site officiel des Gérardmer Motordays et leur page Facebook.

Et vu qu'on est gentils à France Bleu Lorraine, en plus de vous en parler on vous y invite... Restez bien à l'écoute. 03 83 36 20 20, bonne chance à tous !