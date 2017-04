Les Musées Départementaux, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, Musées Départementaux

Gérés par le Département de la Haute-Saône, les trois musées départementaux (labellisés « Musée de France » depuis 2002) doivent leur existence au couple Albert et Félicie Demard, ainsi qu’à leur fils Jean-Christophe.

Grâce à un travail de prospection continu, lié à une véritable passion pour son terroir, la famille Demard a participé à la sauvegarde d’un patrimoine, témoin d’une histoire : celle des femmes et des hommes de la France rurale et de leur quotidien à la fin du XIXème et au début du XXème siècle. C’est en 1952, durant les grands changements liés à l’exode rural et à la modernisation des fermes, que le couple Demard a commencé à acquérir mobilier et objets, qui contribueront à la naissance du premier musée en 1957 : le musée d’histoire et de folklore, aujourd’hui musée d’arts et traditions populaires.

Les Musées Départementaux sont partenaires du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offre aux porteurs de la carte, une entrées gratuites aux musées départementaux à condition d'être accompagné d'un payant

