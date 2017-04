Les randonnées en rollers sont de retour à Paris

Elles étaient interdites depuis début mars pour des raisons de sécurité, elles ont repris ce week-end : les randonnées à rollers sont de retour. Celle de ce dimanche a attiré un millier d'amateurs.

Certains craignaient que ce soit bien la fin, et pourtant : les randonnées à rollers sont bien de retour depuis ce weekend. Elles étaient interdites depuis le 1er mars, la Préfecture émettant des doutes quant à la sécurisation de l'événement qui a lieu dans les rues de Paris chaque semaine depuis plus de 20 ans.

Un parcours légèrement raccourci

L'association "Rollers et coquillages" qui organise a dû négocier avec la préfecture, raccourcir un peu les parcours. Elle ne les dévoile d'ailleurs souvent que le jour même. Hier, la foule à roulettes a parcouru environ 18 kilomètres au départ de la place de la Bastille, encadrés par une trentaine de bénévoles et 4 policiers à scooter. Ils ont fait une boucle pour revenir à leur point de départ, avec une petite pause place d'Italie.

L'association Rollers et Coquillages a dû batailler pour faire revivre l'événement © Radio France - Kévin Blondelle

Cela me faisait un petit pincement au coeur d'imaginer que l'événement s'arrête pour de bon

Beaucoup de parisiens ou d'habitants de la région sont venus en famille, notamment Sophie, qui vit près de la place de la Nation. Elles et sa fille ont enfilé le casque, et les genouillères pour l'occasion. "C'est génial, parce que c'est un événement qui manquait, cela permet de faire des rencontres, de faire du sport en famille, et cela fait vivre Paris" se réjouit la maman.

Beaucoup d'enfants aussi lors de la randonnée plus familiale du dimanche © Radio France - Kévin Blondelle

Moins de monde que d'habitude pour ce retour

Deux événements sont organisés chaque semaine. D'abord vendredi soir à 22h pour la séance plus "sportive" qui a rassemblé 200 initiés, et le dimanche à 14h30 pour la "rando familiale" avec près d'un milliers d'amateurs de tous les âges, c'est parfois beaucoup plus mais il faudra sans doute un peu de temps pour que tous les habitués soient au courant de cette reprise, et le soleil a joué à cache cache, ce qui n'a rien arrangé. Mais qu'importe, les randonnées à rollers sont bien de retour.