Les Randos Rétina les 13, 14 et 15 septembre à Cherbourg-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin, Manche, France

Comme chaque année, les bénéfices des 21ème Randos Rétina seront versés à l’Association Retina France afin d’aider à financer les recherches en ophtalmologie.

Pour cette édition 2019, les Randos Rétina de Cherbourg-en-Cotentin investissent de nouveaux lieux et proposent de nouvelles activités.

Le programme des Randos Rétina 2019 à Cherbourg en Cotentin :

Vendredi 13 septembre : L'audace'yeux

Ces randos nocturnes au départ du Village de la Verrerie à La Glacerie cherchent à sensibiliser le public sur l'importance de l'information auditive dans la vie des malvoyants.

- Sophro balade d’une durée d’1 heure - départ à 18h45.

- Rando pédestre de 8km – départ à 19h00.

- 3 Trails nocturnes de 8, 15 et 20 km - départ à 19h00.

Samedi 14 septembre : Rando cycliste sur route au départ de la salle de l’Europe à Tourlaville.

- Randonnées de 50 et 70 km - départ à 14h00

Dimanche 15 septembre : Sport loisir au départ de la salle de l’Europe à Tourlaville

- Urban Trail Mixte : parcours ouverts à tous à effectuer à pied, à vélo, en trottinette ou en skate sur les pistes cyclables de la ville : 8 -16-23 km - départ 9h00

- Rando pédestre : 8 et 15 km - départ 9h15

- Cani-rando : 8 et 15 km - départ 9h30

- Balade famille : 4 et 5 km départ à 10h00 sur un parcours adapté aux poussettes et fauteuils.

Les Randos Rétina 2019 en pratique :

Participation : 5 euros – gratuit pour les moins de 12 ans.

Vendredi 13 septembre, rendez-vous au Village de la Verrerie à La Glacerie (50470)

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, rendez-vous à la salle de l’Europe, Rue de la Moignerie à Tourlaville (50110)

Restauration (buvette, sandwich, frites) sur place.

Pour vous inscrire : Les Randos Rétina

Le site de Rétina France.

Le Facebook de Rétina Cotentin