Les Rendez-vous Place Stanislas reviennent en 2017 ! "La plus belle place du monde" est mise en lumière pour un voyage fantasmagorique et historique pour le plus grand plaisir des yeux des petits et grands.

Inscrite depuis 1983 au patrimoine mondial de l’UNESCO, la place Stanislas se parera chaque soir d'une scénographie à base d’images monumentales à la hauteur d’une des plus belles places d’Europe.

Chaque été, la Place Stanislas est l'écrin d'un extraordinaire spectacle de vidéo projection sur les façades des cinq bâtiments qui entourentl la place. Ce grand événement populaire à Nancy rassemble un public nombreux autour d'une création imaginée par la société Spectaculaires – Allumeurs d’images.

Pas moins de de 600 000 spectateurs( touriste et lorrains) ont vu le spectacle son et lumière "Rendez-vous Place Stanislas" en 2016.

« Tout petit déjà, j’avais peur du noir… Toute ma vie je n’ai donc cessé de chercher la lumière… Toutes les Lumières » Stanislas LESZCZYNSKI

C’est par ces mots que Stanislas Leszczynski nous invite à rêver à la flamboyance des artistes nancéiens, à s’éblouir des lumières des cinq continents et du génie de ceux qui ont créé l’une des plus belles places du monde !

J'ai fait une rêve ( Rendez-vous place stanislas à Nancy) © Maxppp - /NCY

Quelques images du spectacle 2016 "J'ai fait un rêve"

Extrait du spectalce j'ai fait un rêve (Rendez-vous place Stanislas à Nancy) © Maxppp - /NCY

Rendez-vous place Stanislas à Nancy © Maxppp - Photo Patrice Saucourt

Extrait de j'ai fait une rêve (Rendez-vous place Stanislas à Nancy) © Maxppp - Photo Patrice Saucourt

Infos pratiques :

Rendez-vous du 17/06 au 15/08 chaque soir à 22 h 45, sauf le 14/07 à 23 h 15

Et du 16/08 au 17/09 chaque soir à 22 h 00, sauf les 8/09 et 9/09 à 22 h 45

Pour tout renseignement : Office du Tourisme de Nancy - Tel : 03 83 35 22 41