Belleherbe, France

La société est composée de 4 dirigeants et de 13 salariés, possedant 1 magasin à Belleherbe et 1 à Maiche 1 rue du général de Gaulle, Présent sur les marchés de Audincourt le mercredi matin vendredi toute la journée ainsi que le samedi et le dimanche matin, et également à Belfort le samedi matin au marché Frery.

Fabricant de saucisses de Morteau et Montbéliard IGP ainsi que de fumé du haut Doubs : jambon tradition, lard, palette etc

Activité traiteur : plat du jour et réceptions, viandes et volailles de qualités . Livraison à domicile par le bief de 2 représentants.

