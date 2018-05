Bézouotte, France

Pour pouvoir exposer à Bézouotte, il faut répondre à une exigence imposée par Jean-Luc Poirier, président de l'association Des Jardins Extraordinaires, qui organise la foire : « il faut absolument que l’exposant ait une exploitation, c’est-à-dire ait une pépinière. C’est un des principes, même si on n’est pas dupes, il y a de la revente sur cette foire aux plantes. Mais la base, ce sont quand même des producteurs ».

Des plantes aux vertus dépolluantes ou aromatiques

Olive Delanoy cultive ainsi en région parisienne des mini-plantes. Pratiques quand on a un petit appartement. Outre leur attrait ornemental, certaines auraient des vertus dépolluantes : « le pied d’éléphant capte les ondes électromagnétiques, les polluants des peintures ou des moquettes, et pas mal de choses ». Il vend aussi des géraniums à feuillage odorant. Cultivées à la Réunion pour faire des huiles essentielles, ces variétés sont aussi comestibles, on peut les mettre dans le thé, ou dans du rhum pour les aromatiser. Alain Christophe est quant à lui spécialisé dans les plantes dites à caudex, et succulentes, des milieux désertiques. Sa préférée c’est la rose du désert « belle par son port qui fait un peu bonsaï, elle a de jolies fleurs, très proches du laurier-rose, c’est de la même famille ».

Alain Christophe avec sa plante préférée, une rose du désert. © Radio France - Jacky Page

Les mystères du parfum des orchidées

Vous pourrez aussi admirer les orchidées de Joël Jacques, qui les cultive dans ses serres à Sanary-sur-Mer dans le Var. Avec un peu de chance, vous pourrez même vous délecter de leur parfum envoûtant : « les parfums sont diffusés en fonction de la température, et beaucoup d’orchidées blanches, de Madagascar ou autres, sentent la nuit pour attirer les insectes nocturnes. D’autres diffusent leur parfum à partir des premiers rayons du soleil, ou dès que la température est un peu plus chaude, parce que la plante a mémorisé que tel insecte circulait à ce moment-là […] Il y a une relation insecte-végétal très importante dans l’orchidée ».

Belles et parfumées, les orchidées de Joël Jacques © Radio France - Jacky Page

Vous pouvez aussi contribuer au maintien de la biodiversité en cultivant des variétés anciennes de légumes, dont les graines sont en vente sur le stand tenu par Jean-Marc Guillet,de l'association Kokopelli. Son catalogue donne le tournis : « on a 600 variétés de tomates, une centaine de variétés de salades, 200 types de piments. On propose à peu près 1700 variétés par an ».

L'association Kokopelli propose un catalogue impressionnant de graines de variétés anciennes de légumes et de fleurs. © Radio France - Jacky Page

La foire aux plantes rares de Bézouotte est ouverte de 10 heures à 18 heures samedi et dimanche. L’entrée coûte 4 euros. C’est gratuit pour les enfants.