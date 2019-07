Les sites incontournables en Gironde : Cap Sciences à Bordeaux

Bordeaux, France

Utiles, inquiétants, indispensables, insensibles ?

Les robots nous questionnent autant qu’ils nous fascinent. Omniprésents dans les films ou les grands romans de science-fiction, les humanoïdes, robots industriels ou ménagers, ont fait irruption dans notre vie quotidienne et débarquent à Cap Sciences à Bordeaux ! Venez explorer et comprendre cette nouvelle révolution et découvrir la toute dernière génération de robots qui changent notre façon de travailler, de vivre ou de nous soigner.

Des machines intelligentes au service de l’homme

Des premiers silex de la préhistoire, aux robots et à l’Intelligence Artificielle, l’Homme n’a cessé d’inventer des outils et des machines pour l’accompagner et le soulager. Présents au cinéma, dans la littérature ou la musique, les robots ne sont pas juste un symbole culturel. Les années à venir détermineront la relation que nous entretiendrons avec les robots et la place qu’ils occuperont dans notre monde. Une exposition réalisée par Cap Sciences sur une idée de Parque de las Ciencias et DASA. En partenariat avec Cdiscount, Génération Robots et Aquitaine Robotics. En lien avec la Robocup 2020 qui aura lieu en Nouvelle-Aquitaine du 23 au 29 juin 2020.

Le robot, héros de science-fiction dans « Planète interdite »

Dans "Planète interdite", le chef d'Oeuvre de Fred M. Wilcox sorti en 1957, le vaisseau spatial C 57 D se pose sur la lointaine planète Altair 4. Une expédition dirigée par le commandant Adams vient enquêter sur la disparition, vingt ans plus tôt, du navire spatial Bellérophon et de son équipage. Les explorateurs sont accueillis par Robby, un robot ultra-perfectionné qui les conduit jusqu'à l'incroyable demeure de l'énigmatique Docteur Morbius, seul survivant avec sa fille de l'expédition précédente, décimée par une force inconnue... Une star de ciné en fer blanc qui appartient aujourd'hui à la légende du 7ème art et qui a marqué notre imaginaire collectif !

Cap Sciences, Hangar 20, quai de Bacalan, 33300 Bordeaux