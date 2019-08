Les sites incontournables en Gironde : La Ferme Exotique de Cadaujac

Parc animalier et de loisir, La Ferme Exotique est à deux pas de Bordeaux. Précisément à Cadaujac. En visitant le parc, vous allez croiser près de 1000 animaux issus de 75 espèces.Ils nous arrivent des cinq continents et se retrouvent dans des décors grandeur nature.

Cadaujac, France

Un voyage à travers le temps...

La ferme exotique de Cadaujac vous invite à un voyage à travers le temps. Plongez au coeur de l'histoire dans ce musée d'attelage avec une collection, unique en France, de plus de 100 calèches qui ont participé à de nombreux films d'époque.

Un voyage à travers les 5 continents

Venant des cinq continents, plus de 750 animaux de plus de 100 espèces ! un diversité incroyable , et un panorama remarquable des représentants des divers embranchements du règne animal. Tous cohabitent à la ferme exotique et attendent votre visite.

Des animations pour tous!

A la ferme exotique de Cadaujac on peut opter pour une balade en calèche à travers le royaume des animaux. Si on est un peu plus courageux, on peut tenter de chevaucher...un dromadaire. Un dromadaire c'est beau mais c'est haut. Il va falloir apprivoiser l'animal avant de rejoindre la caravane. Et puis comment ne pas craquer quand il s'agit de rejoindre la pouponnière. les agneaux et chevreaux attendent impatiemment l'heure du biberon et c'est vous la nouvelle nounou.

Des animaux rares!

Certains sont rares : alpaga, antilope, ara bleu, parthenaise, buffle d'Inde, canard mandarin, capucin, capybara, lama, paon bleu...

D'autres sont plus classiques : chameau, cheval, chèvre, âne, autruche, cigogne, daim, cygne, dindon, écureuil, faisan, loup, lapin...Mais tous font partie de la grande famille de la ferme exotique.