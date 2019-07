Les sites incontournables en Gironde : La Réserve ornithologique du Teich

Le Teich, France

Site privilégié pour observer les oiseaux migrateurs en Gironde, la Réserve ornithologique du Teich se visite à pieds, le long d’un sentier balisé en boucle de 6 Kilomètres. Pensez à prendre votre appareil photo, spectacle garanti !

Un sanctuaire unique en Gironde

A la fin des années 60, quatre ornithologues girondins Pierre Davant (fondateur de la Sepanso), Pierre Petit, Alain Fleury et Claude Quancard, démontrent dans leurs études que le delta de la Leyre, sur Bassin d’Arcachon, recèle un fort potentiel pour l’accueil des oiseaux, mais que celui-ci est inopérant, faute de secteurs classés en réserve sur ses rives. Ils proposent alors à la commune du Teich de créer de parc ornithologique sur le modèle de celui existant au Zwin en Belgique. Après l’acquisition des terres par la municipalité et des travaux d’aménagement, le site ouvre en 1972.

Observer des oiseaux rares

Ce sont aujourd’hui 323 espèces ou sous-espèces d’oiseaux migrateurs qui font halte sur les 110 hectares de la réserve : cigognes blanches, gorge bleue à miroir blanc, hérons cendrés, pic épeiche, martin-pêcheur, râles d’eaux, oies cendrées, échasses blanches et milans noirs. Des dizaines de milliers d’oiseaux peuvent fréquenter la réserve pour quelques heures ou quelques jours venus d’Afrique, d’Amérique ou d’Asie centrale.

Sortez les jumelles !

La visite de la Réserve Ornithologique du Teich se fait à pied, le long d’un sentier en boucle de 6 Kilomètres. Tous les paysages de la Réserve Ornithologique du Teich sont traversés ou longés par le sentier qui permet une découverte de l’ensemble du site et de ses abords. Un maillage de 20 cabanes d’observation fermées ponctue le sentier aux endroits les plus favorables pour voir ou compter les oiseaux. Comptez 3 à 4 heures pour faire le tour complet du site. Un raccourci est possible pour les personnes se déplaçant avec difficulté ou avec des enfants en bas âge (environ 2,5 Km). Pour les personnes à mobilité réduite, un itinéraire adapté est proposé, qui évite les observatoires dotés d’escaliers ou les trop fortes pentes du sentier.

Le plan du site