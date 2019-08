Les sites incontournables en Gironde : La Tour Pey-Berland à Bordeaux

Bordeaux, France

Le Clocher de la cathédrale est dissocié de Saint-André. Ce campanile construit au XVe siècle répond au souhait de doter la cathédrale de cloches importantes, qui auraient pu en menacer la structure.

Toujours en activité, Marie, Clémence et Marguerite côtoient Ferdinand-André, installé en 1869 et pesant plus de huit tonnes. Culminant à 66 mètres, Notre-Dame d’Aquitaine veille sur Bordeaux.

Un peu d'histoire

La construction de la Tour Pey Berland s'échelonne de 1440 à 1500 à l'initiative de l'archevêque du même nom. Couronnée d'un clocher, elle est toujours restée isolée du reste de la Cathédrale. Superbement sculptée, elle fut vendue comme bien national pendant la Révolution et transformée en fabrique de plombs de chasse et magasin à fourrage. La tour redevient édifice religieux par décret du 29 Juin 1851.

La situation isolée de cette « tour-clocher » est une chose assez courante en Gironde . La vibration des cloches et la présence du sol marécageux, pourraient fragiliser l'édifice.

Tour Pey-Berland - France Bleu Gironde

Un peu d'exercice...

Il faut escalader deux-cent trente trois marches dans un étroit escalier à vis pour atteindre la terrasse située au sommet de la tour. Cela forme au sommet une sorte de galerie autour de la flèche. Elle se trouve à environ cinquante mètres du sol. La base de la statue se trouve à 60 mètres, et la hauteur de cette dernière est de 6 mètres.

Statue Pey-Berland - France Bleu Gironde

la Tour Pey-Berland, monument historique

Elle fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862.