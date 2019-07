Les sites incontournables en Gironde : Le Muséum de Bordeaux

Lieu emblématique de la ville et cher aux Bordelais, le Muséum a rouvert ses portes après dix années de travaux. Il offre aujourd’hui un parcours muséographique rénové, unique en Aquitaine et accessible à tous.

Bordeaux, France

Installé dans l’ancien hôtel de Lisleferme au cœur du Jardin public à côté du jardin botanique, le muséum de Bordeaux, inscrit à l'inventaire des Monuments historiques depuis 1935, abrite les collections des paléontologues girondins Latapie, Journu-Aubert et Harlé.

Entièrement rénové en 2019, le Muséum abrite sur 2300 mètres carrés une exposition permanente "La nature vue par les Hommes" avec un spectacle immersif multimédia de 22 bornes interactives et un fond de plus d’un million de pièces. Les collections exposées, enrichies par les dispositifs numériques, évoquent l’exploitation du vivant par l’homme, notamment via la domestication et l’impact des activités humaines sur la biodiversité, avec des spécimens d’espèces aujourd'hui éteintes ou menacées.

La facade du Muséum restaurée - Mairie de Bordeaux

3500 spécimens exposés

Sous la grande verrière du 19ème siècle, 3500 spécimens à découvrir avec des squelettes de cétacés et de primates, des mammifères naturalisés (parmi lesquels la star du muséum, « Miss Fanny », une éléphante d’Asie naturalisée en 1892), un loup de Tasmanie, des papillons, des fossiles, des coquillages, des insectes, des coquillages et des animations multimédias. Le Muséum inaugure à cette occasion une nouvelle salle destinée aux enfants de moins de 6 ans : le musée des tout-petits qui permet aux enfants de se comparer aux bébés animaux et de s’immerger dans leur univers

Infos pratiques : Pour accéder au Muséum, vous pouvez emprunter le tram B (arrêt Quinconces), le tram C (arrêt Jardin public) et le tram D (arrêt Charles Gruet - Muséum), les bus 4, 5N et 15 (arrêt Jardin public) ou 6 (arrêt rue d'Aviau). Si vous préférez la voiture, vous pouvez stationner parking Tourny ou Allée de Bristol.