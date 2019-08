Les sorties incontournables de votre week-end en Gironde les 17 et 18 Juillet

Encore un beau week-end durant lequel domine la présence de la mer avec ses nombreuses fêtes, principalement au bassin d'Arcachon.Quand la mer n'est pas la, c'est le plan d'eau de Bommes et ses canoës fleuris. Ajoutez une pincée de jazz, et une vague qui n'en finit plus et c'est parti!

Les Bateaux Traditionnels du Bassin sont de sortie

Samedi 17 Août , dans l'après-midi vous allez découvrir les régates de bateaux emblématiques du bassin d'Arcachon, comme le fameux monotype par exemple. C'est l'APTRA -Association pour la Plaisance Traditionnelle de la Région d'Arcachon- qui organise ces régates. Parmi les bateaux en compétition : les Traditionnels Bacs à Voiles , les Canots Mixtes, les Loups et les Monotypes d'Arcachon. Un spectacle gratuit à contempler depuis les jetées du Canon, les plages de l'herbe ou de Claouey.

Monotypes du Bassin d'Arcachon - France Bleu

Fêtes Nautiques de Bommes... ça se poursuit Samedi et Dimanche

Durant tout le weekend Bommes ( à une petite encablure de langon) vit l'heure de sa fête nautique. Concours de pétanque, stage d'initiation au handball avec le stade langonnais, spectacle de magiciens, ou encore de musiciens. Le clou du week-end , c'est le Dimanche à partir de 15H30 avec le défilé de Canoës Fleuris.

Canoë Fleuri à Bommes - France Bleu Gironde

Le Gypsy Jazz Festival à Salles, 4ème édition

En 2019, le Gypsy Jazz Festival revient, le temps d’un week-end, pour vous faire découvrir de nouveaux artistes mais aussi écouter et revoir des artistes de renommée internationale. Djangophil, Ninine Garcia, Gwen Cahue, Yannis Constans Sicilian Quartet ,Samson Schmitt, Claribol Stompers, Benjamin Bobenrieth, Mario Hoffman, Les Pommes de la douche

Rendez-vous le samedi 17 et dimanche 18 août 2019, dans la cour du parc du château !

Gypsy Jazz Festival de Salles - France Bleu

Voir les surfers sur le mascaret au Port de Saint Pardon à Vayres

Le Mascaret avance à une vitesse de 10 à 20 km/h (moins il y a de fond, plus il ralentit), la vague peut atteindre 1,36 mètres de hauteur mais n’est pas constante. Au gré des changements du fond, la succession de vagues se déplace sur la largeur de la Dordogne et se creuse, s’aplatit, se bombe, déferle, bouillonne, disparaît, resurgit, pour le plus grand bonheur des surfers et autres adeptes du paddle. A observer de plus près Samedi 17 Août à 18H27 et Dimanche 18 Août à 18:58

Un peu au delà de nos frontières girondines pour découvrir les Confituriades de Beaupuy

A Beaupuy, dans le Lot-et-Garonne, la confiture est une passion et une tradition.

Sur cette terre du Grand Marmandais, second territoire producteur de confiture en France, se déroule depuis 11 ans le seul salon français qui lui entièrement dédié, les CONFITURIADES.

Parmi des temps fort de ce weekend gourmand, les 17 et 18 août 2019, deux concours internationaux : le Championnat du Monde de la Confiture des artisans-confituriers professionnels, et le Concours Amateur, dont le thème est libre.

Vous avez été nombreux à gagner vos invitations en écoutant France Bleu Gironde. Qui va se retrouver pris les doigts dans le pot de confiture?