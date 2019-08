Les sorties incontournables de votre week-end, les 10 et 11 Août en Gironde

Ce week-end encore plein de jolies choses à découvrir, écouter, déguster…des rues en plein effervescence de Libourne envahies par les artiste de Fest’Arts au son et lumière de Bazas pour en prendre plein les mirettes , en passant par la musique proposée en l’Abbatiale de Guitres.

Week-end festif en Gironde, les rues s'animent à Libourne, L'histoire de Bazas resurgit "comme en vrai", et Gujan Mestras règle sa montre sur l'heure de la fête!

Fest'Arts de Libourne

C'est la 28ème édition de Fest'Arts et comme chaque année, le programme est varié, très riche. Pour Libourne d'ailleurs, le "week-end" commence très tôt puisque le festival démarre jeudi 8 Août pour s'achever le samedi 10 au soir. C'est le festival des spectacles de rue , à chaque instant il se passe quelque chose. En 3 jours , impossible de tout voir sans doute mais des chances de croiser la routes de ces artistes incroyables. Au programme : Pas moins de 27 compagnies et 3 groupes de musique. Du cirque, du théâtre acrobatique, de la danse tous les genres sont représentés durant ces 3 jours de folie.

Eventail aux couleurs de Fest'Arts - France Bleu

Le Chemin des mémoires

Vendredi soir , véritable démarrage du week-end, découvrez ce formidable son et lumière à Bazas. Lieu de rendez-vous : Site la Brèche - allée Georges Clémenceau à 22H.

600 personnages, chevaux et attelages composeront cette grande fresque historique et romanesque.

« Le chemin des Mémoires » c’est 1h30 d’un voyage inoubliable, fait de rebondissements et de poésie …de la conquête romaine à 1942 !

Ainsi commence l’histoire…

Août 1914 .. La France appelle ses enfants pour défendre la mère patrie. Pour Jean, enfant du pays, meunier du moulin de la Glory, c'est l'heure du départ!

Au soir des adieux avec sa mère, .l’instant est aux souvenirs. C'est alors qu'ils empruntent ensemble ce long chemin des mémoires.

Dès 18h animations théâtrales, camp médiéval ( tir à l’arc, arbalète, combat de chevalier) , restauration sur place.

Le chemin des Mémoires à Bazas - France Bleu

Concert d'orgue et de clarinette , saison musicale de l'Abbatiale de Guitres

Dimanche 11 Août , laissez vous bercer par les notes de Slava Chevliakov à l'orgue, et Mathieu Duch à clarinette, le spectacle est gratuit.

Notez que le spectacle débute à 17H. Cadre enchanteur l''église de Guîtres est une église abbatiale ; c'est donc l'église d'une abbaye de moines (bénédictins). Cette abbaye, dont il ne reste que quelques traces, aurait été construite par Grimoard et Raymond de Fronsac, fils d'Hermengarde de Rochechouard, vers la fin du XIe siècle (entre 1060 et 1080).

Abbatiale de Guitres - France Bleu

Gujan Mestras en Fêtes

Une fête qui démarre Jeudi 8 Août pour s'achever Dimanche 11 Août qui dit mieux? Ouverture de la fête tous les jours à 17h. Rendez vous au lac de la Magdeleine. Sur scènes les groupes et DJ se succèdent jusqu'à tard dans la nuit. l'ambiance est conviviale dans la tradition des foire de l’huître. Dimanche à 23h30 : Grand feu d’artifice “REVONS SOUS LE MÊME CIEL” lancé sur le Lac de la Magdeleine.

Gujan Mestras en Fêtes - France Bleu

Concert en plein air dans la citadelle de Blaye

La ville de Blaye vous propose un programme de concerts en plein air dans la citadelle avec en toile de fond l'estuaire de la Gironde. Quoi de mieux que de s'installer en terrasse ou sur les bancs pour commencer les douces soirées d'été que de profiter des animations musicales dans un cadre exceptionnel. Dimanche 11 août : Les ROMANO DANDIES, c’est avant tout l’incitation au voyage vers les contrées de l’Europe de l’Est. Ouverture des portes dès 18h.