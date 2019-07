Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 13 et 14 juillet

A ne pas rater ce weekend des 13 et 14 juillet : Fête médiévale à Villandraut, le festival international du film de Pauillac, Bordeaux invite la Corse, les escapades musicales de Mios et plein de bals et de feux d’artifices !

Gironde, France

Du cinéma avec les vendanges du 7ème art à Pauillac, le festival Bordeaux Open Air invite la Corse, les Escapades musicales de Mios, le Cap Ferret Music Festival et, bien sûr, le point sur les festivités du 14 juillet !

Festival Les Vendanges du 7ème Art à Pauillac

Pour la 5ème année consécutive, les vignobles du Médoc, sur la rive gauche de l'Estuaire de la Gironde, accueillent Les Vendanges du 7ème art. Un Festival unique, consacré à l’art cinématographique et littéraire, avec une vingtaine de films en avant-premières, concourant pour le prix de la « compétition internationale » décerné par le jury et pour le prix « jeune public » décerné par les festivaliers. Sans oublier des rencontres avec des acteurs et réalisateurs, des conférences, des séances spéciales (films inédits ou grands classiques à redécouvrir), des projections en plein air et des master-class. A vivre avec France Bleu Gironde jusqu’au 15 juillet.

Feux d’artifices et bals du 14 juillet

A Saint-Médard-en-Jalles, samedi 13 juillet à partir de 19h00, rendez-vous pour une « soirée blanche » sur les bords de Jalle (chemin de Cantelaude) à l’occasion de la Fête nationale. Avec bal, buvette et restauration sur place au son des percussions brésiliennes et du traditionnel feu d’artifice à 23h00. Ambiance garantie avec la Ville et l’Amicale des sapeurs-pompiers du secteur d’intervention de Bordeaux. Venez tous vêtus de blanc !

A Bordeaux, dimanche 14 juillet à 19h00 cérémonie, défilé militaire et aubade de la musique des forces aériennes. 20h30, bal populaire placette de Munich, quai Louis XVIII (face aux Quinconces) et à 22h30, feu d'artifice tiré sur la Garonne, entre le pont de pierre et la place de la Bourse.

A Libourne, dimanche 14 juillet : Feu d'artifice tiré sur les quais, depuis le Pont de Bordeaux en direction de la Confluence (côté Esplanade de la République), suivi du bal des pompiers.

A Arcachon, dimanche 14 juillet, le feu d'artifice sera tiré à 23h00 depuis le front de mer.

Retrouvez les dates et horaires des festivités dans votre commune en cliquant ICI !

Bal des pompiers © Getty - Rafael Yaghobzadeh

Fête des fous au château de Villandraut

Dimanche 14 juillet 2019, se déroule la douzième édition de la « Fête des Fous » au château du Pape Clément V de Villandraut dans les Landes de Gascogne. Le temps d'une journée, la cour du château ainsi que la clairière attenante se transforment en un lieu de fête : spectacles, combats, danses, musique, marché artisanal. La Fête des Fous vous propose de revivre le souvenir des grandes foires d'antan, à l'identique du XIVe siècle, lorsque les foires et marchés étaient l'occasion de rencontres festives et permettaient à la population d'échanger et de se rencontrer dans une ambiance conviviale et festive. Spectacles de jongleries, joutes avec les combattants de la Compagnie du comté de Toulouse en costumes d’époques, troubadours et spectacle de feu en soirée, animé par la compagnie Hestia.

Bordeaux Open Air

Tous les weekends de l’été le festival Bordeaux Open Air est de retour et s’ouvre sur le monde : 10 dates, 10 thématiques autour d’une île ou d’une capitale. Sao Paulo, Maurice, Melbourne, Tokyo… Voyagez en musique au son des artistes et des DJs venus directement des villes invitées. Venez seul et repartez avec des amis ! Rendez-vous dimanche 14 juillet, square Dom Bedos. Le BOA invite la Corse !

Les escapades musicales de Mios

Le festival « Les Escapades Musicales », sous la direction artistique du chef d'orchestre Pejman Memarzadeh, invite les plus grands artistes internationaux et un public nombreux à un voyage en musique le long de la Leyre et tout autour du Bassin d’Arcachon pendant 5 semaines d’été. Les plus beaux sites naturels et patrimoniaux du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre deviennent le temps d’un concert, des scènes éphémères et magiques d’un des plus grands festivals de musique classique de Nouvelle Aquitaine. Samedi 13 juillet, le violoniste Alexis Cardenas et l’Ensemble Recoveco au parc Birabeille de Mios interpréteront la Sonate pour piano et violon n°9 en la majeur "à Kreutzer", op. 47 de Beethoven.

Cap Ferret Music Festival

Enfin, le Cap Ferret Music Festival s’achève en beauté avec le gala de l’Académie proposé par les professeurs du festival et l’ensemble vocal d’Eliane Lavail et le duo Flamme (Prix Bellan 2018). Rendez-vous vendredi 12 juillet à la salle de la Forestière à partir de 18h00.

Le plus du weekend : Vous aimez danser ? Alors direction les quais du port de la Lune à Bordeaux où le festival "Dansons sur les quais" est de retour pour cinq semaines de danse non-stop. Gratuit et accessible à tous, le festival propose des initiations ouvertes aux débutants comme aux confirmés. A toute heure de la journée rejoignez la piste aux rythmes du rock, du swing, de la valse, du tango ou du jazz et bien plus encore. À vous de choisir…