Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 20 et 21 juillet

A ne pas rater ce weekend des 20 et 21 juillet : La reconstitution historique de la bataille de Castillon, les quais de Bordeaux dansent, le festival Vivacité s'installe à La Réole, des bulles dans le Médoc et des étoiles à Créon dans l’Entre-deux-mers !

Gironde, France

La bataille de Castillon remonte le temps et vous emmène en 1453 à la fin de la Guerre de cent ans, des cours ou initiations à la danse à Bordeaux, Vivacité à La Réole, de la bande dessinée à Montalivet et des concerts le long de la piste cyclable Roger Lapébie à Créon !

La bataille de Castillon

Chaque été au pied du Château Castegens, à Belvès-de-Castillon, à une portée de canon du lieu même de la bataille, 600 bénévoles dont 400 comédiens en costumes d’époques et 50 cavaliers, participent à la reconstitution historique de la célèbre bataille de Castillon qui mit fin à la Guerre de cent ans en 1453. Un spectacle grandiose écrit et mis en scène par Eric Le Collen et qui ravira petits et grands. Avant chaque représentation, le village d'Aliénor ouvre ses portes à 18h30. Restauration sur place et dégustations avec les viticulteurs des Côtes de Castillon. Deux représentation ce weekend, vendredi 19 et samedi 20 juillet. Ecoutez France Bleu Gironde et gagnez vos invitations !

Les estivales de la bande dessinée à Montalivet.

Ce weekend la Salle des sports de Montalivet plus de trente auteurs et des maisons d'éditions sont présents sur deux jours, les 20 et 21 juillet, pour des dédicaces, des expositions et des animations autour du dessins. Des dessinateurs, une fresque en direct, des ateliers BD pour les plus jeunes. En ouverture, le vendredi 19, un concert dessiné avec deux concertistes. Antoine Bouvy et Irina Dansina accompagneront Bastien Loukia, auteur de "Cinq nouvelles en forme de poire" sur la vie d'Erik Satie, vendredi 19 à la salle culturelle de Vendays. Le concert est libre d'accès dans la limite des places disponibles. Animations autour de la BD. Trente auteurs présents sous la présidence de Thierry Girod ("Wanted" et "Durango"), des maisons d'éditions... Venez faire dédicacer vos albums !

L'affiche du festival

Dansons sur les quais !

A Bordeaux, « Dansons sur les Quais » vous entraîne pour cinq semaines de danse non-stop. Gratuit et accessible à tous, le festival propose des initiations ouvertes aux débutants comme aux confirmés. Et dans tous les styles : country, valse, swing, hip hop ou tango. Les quais n’attendent plus que vous ! Rendez-vous ce weekend au pied des colonnes rostrales à partir de 19h00 !

Festival Vivacité à La Réole

VivaCité organise chaque été à La Réole au sud de l'Entre-deux-mers, un festival convivial, populaire, familial et festif réunissant petits et grands autour de spectacles vivants issus des arts de la rue (théâtre, musique, danse). Des food-trucks auront le plaisir de vous proposer leurs formules, il est donc possible de se restaurer sur place, de venir avec son pique-nique, ou de sortir du cloître pour profiter des restaurants de la ville. Au programme, vendredi 19 juillet : "Don Quichotte" au Théâtre du vide-poche (19h00). "La petite histoire qui va te faire flipper ta race (tellement qu’elle fait peur)" avec Typhus Bronx à 21h30. "Tentative(s) de Résistance" de Marie Do Fréval par la Cie Bouche à Bouche.

La piste sous les étoiles à Créon

Labellisée Scènes d'Été en Gironde, La Piste sous les Étoiles revient à Créon sur la piste cyclable Roger Lapébie pour un été musical et festif. Cinq samedis soir d'été pour découvrir des concerts et animations tout en partageant un repas entre amis ou en famille. Venez découvrir les animations et les bals-concerts en vous installant dans l'herbe, debout ou sur des tables dressées pour l'occasion dans un cadre champêtre, gratuit et ouvert à tous. La piste sous les étoiles à Créon, samedi 20 juillet à partir de 19h00 avec le groupe brésilien Forró na Caixa.

Le plus du weekend : Festival itinérant, les Nuits Atypiques offrent cette année un programme foisonnant de découvertes culturelles et artistiques à travers 23 événements nichés dans 13 communes du Sud-Gironde. Concerts gratuits pour les enfants, programmation en après-midi, une 28ème édition qui se veut familiale et favorise de belles rencontres avec les artistes pas comme les autres ! Les Nuits Atypiques font escale à Saint-Macaire, samedi 20 juillet, salle François Mauriac. Invitez vos corps à la danse avec la Brésilienne Rita Macedo & les musiciens du Parti Collectif.