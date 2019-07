Les sorties incontournables de votre weekend en Gironde les 27 et 28 juillet

A ne pas rater ce weekend des 27 et 28 juillet, Sauveterre-de-Guyenne fête ses vins, des voitures de collection à Bazas, la Bataille de Castillon, la piste sous les étoiles à Créon qui prend des couleurs sud-américaines et les Rencontres musicales et lyriques de Cambes.

France Bleu Gironde en direct de « Sauveterre fête ses vins », le salon Rétromobile à Bazas, 600 bénévoles mobilisés à Castillon, toujours des concerts le long de la piste cyclable Roger Lapébie à Créon, le French Fab Tour s’arrête à Arcachon, et le petit plus du weekend !

Sauveterre fête ses vins !

Dans l’Entre-deux-mers, Sauveterre fête ses vins ! Le temps d’un weekend, partez flâner à la rencontre des viticulteurs et venez déguster leurs millésimes. Au programme : marché de producteurs de pays, animations autour de la vigne, concours de chant et concerts gratuits sur la place centrale de la Bastide. France Bleu Gironde vous donne rendez-vous pour une émission spéciale, samedi après-midi en direct de Sauveterre avec Philippe Vigier et ses invités de 16h00 à 19h00. Et ne ratez pas samedi soir le concert de Jérémie Malodj', auteur compositeur bordelais, né aux Seychelles. Mélange joyeux de rythmes du monde et de textes en français, l'afro-groove de Jérémie Malodj’ vous invite à la danse et au partage, concert sur la place centrale de la bastide samedi 27 juillet à 22h30 !

Le French Fab Tour fait étape à Arcachon

Après Lacanau, le French Fab Tour continue sa tournée des plages samedi à Arcachon avec un village itinérant de 3 000 m², pour découvrir gratuitement le savoir-faire des entreprises industrielles de la Région Nouvelle-Aquitaine. Au programme : animations, démonstration, dispositifs connectés et concerts gratuits à partir de 20h00 avec L.E.J., The Penelopes et des invités surprises. Un événement France Bleu Gironde !

Le village du French Fab Tour - French Fab

Salon Retromobile à Bazas

Dimanche 28 juillet à Bazas, 25000 passionnés de voitures de collection se donnent rendez-vous pour le salon Rétromobile. Autos, motos, Anglaises, Françaises Américaines ou Italiennes, venez rencontrer des collectionneurs, constructeurs, restaurateurs, clubs, fédérations, vendeurs de pièces détachées et de miniatures. Sans oublier, pour les pilotes en herbe, une palpitante course de voitures à pédales.

La bataille fait rage à Castillon !

Chaque été au pied du Château Castegens, à Belvès de Castillon, à une portée de canon du lieu même de la bataille, 600 bénévoles dont 400 comédiens en costumes d’époques et 50 cavaliers, participent à la reconstitution historique de la célèbre bataille qui mit fin à la Guerre de cent ans en 1453. Un spectacle grandiose écrit et mis en scène par Eric Le Collen et qui ravira petits et grands. Avant chaque représentation, le village d'Aliénor ouvre ses portes à 18h30. Restauration sur place et dégustations avec les viticulteurs des Côtes de Castillon. 2 représentation ce weekend, vendredi 26 et samedi 27 juillet. Ecoutez France Bleu Gironde et gagnez vos invitations !

La piste sous les étoiles à Créon

Labellisée Scènes d'Été en Gironde, la Piste sous les Étoiles revient à Créon sur la piste cyclable Roger Lapébie pour un été musical et festif ! Venez écouter des artistes, découvrir les animations et les bals-concerts en vous installant dans l'herbe, debout ou sur des tables dressées pour l'occasion dans un cadre champêtre, gratuit et ouvert à tous. La piste sous les étoiles vous attend à Créon, samedi 27 juillet à partir de 19h00 avec le groupe Kolingo et son répertoire de chansons sud-américaines qui vous entraînera du Mexique à la Colombie en passant par la Jamaïque et Cuba.

Les Rencontres musicales et lyriques de Cambes

Composé de membres illustres issus de la scène rock française, The Very Big Small Orchestra ouvre cette nouvelle édition et présente avec humour et talent un répertoire bigarré entre compositions personnelles pop-rock et reprises décomplexées ! Un alliage drôle, décapant et incisif. Concert à 21h00 samedi soir à Cambes.

Le plus du weekend : La librairie ambulante, le « Camion qui livre », poursuit sa sixième tournée des plages et vient à la rencontre des fans de lecture jusqu’au 17 août ! Des libraires proposent sur chaque étape une sélection de livres pour tous les goûts, parmi laquelle leurs coups de cœur de la saison. Tout le weekend et jusqu’à mercredi 31 juillet, le Camion fait étape à Arcachon, place Thiers avec la Librairie Générale de 13h00 à 20h00. Au programme : rencontre avec des auteurs et des ateliers d’écriture pour les enfants à partir de 17h00.