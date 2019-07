Les sorties incontournables de votre weekend, les 3 et 4 Août

Ca va vibrer dans le médoc ce weekend avec la nouvelle édition du Reggae Sun Ska, alors que du coté de Langoiran , retour dans le passé avec un fête médiévale. Castillon La Bataille livrera de nouvelles batailles, on va également danser sur les quais de Bordeaux et fêter l’huître à Claouey.

Gros weekend en perspective dans notre belle Gironde. Du grand et beau spectacle , des basses qui vont gronder dans le Médoc, des cavaliers qui vont débouler à Castillon la Bataille, et le moyen âge qui s'empare de Langoiran.

Reggae Sun Ska

Retour en Médoc pour le superbe festival français de reggae ! L’événement labellisé Scènes d’Eté se tient à Vertheuil sur le domaine de Nodris. Le Reggae Sun Ska vous invite à un week-end de détente en famille ou entre amis, dans un cadre naturel accueillant et généreux au cœur de la nature pour 3 jours de partage. Et en soirée, c’est sous les étoiles qu’on pourra profiter des concerts. Billetterie à l'Office de Tourisme Coeur Médoc Lesparre ainsi que dans les Relais Touristique Médoc Atlantique.

Animation médiévale : les Derniers Remparts au Château de Langoiran

La compagnie médiévale des derniers remparts a été créée par des mordus d'histoire qui ont mis leur passion et leurs connaissances au service de la troupe. Les derniers Remparts vous présentent une vie de camp (un campement constitué de plusieurs tentes, une table de repas prés du feu, assorti à un atelier culinaire) et différentes animations en costumes du XIVe et du XVe siècle.. découvrez la présentation de costumes historiques, les expositions d'armes, les démonstrations de combat, tir à l'arc, saynètes...et en prime : les chants de Dame Isabeau.

Bataille de Castillon Samedi 3 Août

Sur les 7 hectares du site grandiose du château de Castegens, à Belves de Castillon, 400 bénévoles et 40 cavaliers retracent la grande épopée de l'Aquitaine Anglaise. Grâce à d'importants moyens artistiques et techniques, durant 1h30, c'est une grande page de l'Histoire de France qui se déroule sous les yeux du public. Mise en scène par Eric Le Collen. Début du spectacle à 22H30.

Dansons sur les quais à Bordeaux

Tout le weekend venez danser sur les quais. Dès samedi début de la danse à 10h30 , Open Barre ( danse classique ) avec la présence exceptionnelle de Vanessa Feuillate de L'Opéra National De Bordeaux. De 14H30 à 17H30 , danse du monde avec la Bachat Dominicaine en présence de Camillo et Wendy de "Afro Latin Dance". Les genres et les danses s’enchaînent pour s'achever entre 20h et 24H par une soirée latine.

La Grande fête de l’huître à Claouey

Ce weekend , à Claouey sur le Bassin d'Arcachon, participez à la grande fête de l’huître avec restauration, animations musicales, spectacles, attractions foraines… sans oublier un feu d'artifice le dimanche 04 août à 23h00. De quoi réjouir les yeux et les papilles !