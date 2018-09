Le verger de Saladelles à Jonquière Saint Vincent est ouvert au public jusqu'au dimanche 9 septembre. Au programme: libre cueillette, tours en calèche et dégustation de pommes. L'objectif? Déconstruire les préjugés sur les pommes polluées aux pesticides.

Jonquières-Saint-Vincent, France

Opération "Vergers ouverts" dans le Gard. À Jonquières Saint Vincent, le verger Saladelles près de la chapelle Saint Laurent est ouvert au public. Les visiteurs peuvent cueillir librement des pommes et faire des tours en calèche jusqu'à ce dimanche.

Traiter les pommes de manière raisonnable

L'objectif est de mettre en valeur un verger écoresponsable, qui traite ses pommes avec la plus petite quantité possible de pesticides, au moment de la journée le plus judicieux.

La pomme est souvent perçue comme un fruit très pollué. David Marquetti, producteur près de Beaucaire, essaye de déconstruire les préjugés. "Ce n'est pas la réalité du verger. Nous essayons d'allier production et écoresponsabilité", explique t-il.