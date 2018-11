Rennes, France

Une petite colline, deux rivières et quelques masures. Voici ce qu'était la place Sainte-Anne à l'époque pré-romaine. Une vision qui permet aux visiteurs de l'exposition "Rennes : les vies d'une ville", aux Champs Libres, de se rendre compte de l'évolution et du chemin qu'a pu parcourir l'ancienne Condate. De l'Empire Romain aux années 1990, en passant par le Moyen-âge et la Belle époque, l'exposition immerge et plonge les spectateurs dans l'histoire, avec des vidéos, des jeux interactifs, des objets et cartes d'époque, mais aussi une expérience en réalité virtuelle à travers les rues de Rennes au Moyen-âge.

Pour la commissaire de l'exposition, Anastasia Delécolle, ce parcours au gré des grandes mutations de la capitale permet aux Rennais "de mieux appréhender leur ville, afin qu'en tant que citoyen, ils imaginent la Rennes de demain".

Plusieurs transitions permettent aux spectateurs de traverser les siècles © Radio France - Maxime Bossonney

Objets et jeux interactifs immergent les visiteurs © Radio France - Maxime Bossonney

Les grands ensembles architecturaux sont aussi évoqués © Radio France - Maxime Bossonney