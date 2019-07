#LMAT- La Mayenne à Table, adoptez le look guinguette 2019

Et si pour cette nouvelle édition 2019 de La Mayenne à Table vous adoptiez le look Guinguette ? Réalisez très facilement un nœud papillon, un bandeau ou une cravate en deux coups de ciseaux, du fil et des aiguilles en suivant nos trois tutos #LMAT2019