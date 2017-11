Louis-Philippe Dalembert, prix France Bleu - PAGE des libraires, présent à Radio France fête le Livre

Les samedi 25 et dimanche 26 novembre, la Maison de la Radio à Paris accueille la 6e édition de Radio France fête le livre, un événement qui met le livre et les auteurs à l'honneur

200 auteurs, des émissions en public, des rencontres et des lectures, un espace pour les enfants avec des animations, un conteur et des ateliers pédagogiques, la grande fête du livre à la Maison de la Radio propose cette année encore un programme passionnant et est placée sous le signe de l’éducation et de la francophonie avec pour invité d'honneur Dany Laferrière

Venez rencontrer Louis-Philippe Dalembert les 25 et 26 novembre

Lauréat du Prix France Bleu - PAGE des libraires le 29 mai dernier, Louis-Philippe Dalembert vient rencontrer le public et dédicacer son roman Avant que les ombres s'effacent (Ed. Sabine Wespieser)