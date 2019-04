Lune épisode II : La cité de l'espace y retourne

Toulouse, France

L'Homme va bientôt retourner sur la Lune. C'est une certitude pour tous les acteurs de l'exposition "Lune, Episode II" qui débute ce samedi 20 avril à la cité de l'espace. De la commissaire de l'événement au directeur général de la cité de l'espace Jean-Baptiste Dubois en passant par l'astronaute Jean-Jacques Favier. "Tous les éléments sont là pour que ce soit une étape intermédiaire indispensable pour aller sur Mars", explique ce dernier.

Jean-Jacques Favier : "On ne peut pas aller sur Mars tout de suite" Copier

Mais c'est quand, bientôt ? 2024 comme l'a promis Donald Trump ? Personne ne sait vraiment. En attendant, la cité de l'espace donne un avant-goût à ses visiteurs : ils pourront se promener dans un rover lunaire, simuler une communication entre la Terre et la Lune et même sentir de la poussière de Lune : "J'ai vraiment l'impression d'y être" confie le médiateur scientifique Olivier Sanguy. Tout ça au beau milieu d'un village d'habitation lunaire.

Olivier Sanguy : "La poussière lunaire a l'odeur de la poudre à canon" Copier

Un astre plein de ressources insoupçonnées

Outre sa volonté de se projeter vers l'avenir, "Lune, épisode II" est surtout une manière de célébrer l'anniversaire de la mission Apollo 11, qui avait envoyé trois hommes sur l'astre en 1969. L'exposition propose donc une rétrospective de l'événement, avec notamment une reconstitution du cockpit du module lunaire de la mission.

Une pièce équipée de plusieurs écrans permet au visiteur de se balader à bord d'un rover lunaire du futur © Radio France - Pierre-François Plessis

Mais alors qu'a-t-on appris en 50 ans ? Que la lune est pleine de ressources utiles à l'homme selon Aude Lesty, commissaire de l'exposition : "Il y a de l'eau cachée, et avec cette eau on pourra fabriquer de l'oxygène et du carburant pour les lanceurs" et ainsi gagner en autonomie pour les missions spatiales à venir.

Aude Lesty : La Lune a des ressources cachées qu'on ne soupçonnait pas" Copier

Enfin pour profiter de la plus grosse attraction (en taille) de l'événement, il faudra attendre jusqu'au dimanche 21 juillet, date à laquelle un module lunaire grandeur réelle sera installé dans le parc de la cité. Les vrais passionnés devront donc soit patienter, soit revenir.

Infos pratiques sur le site de la cité de l'espace.