Mai'zonnaise 2019 : participez à une des trois courses ou à la randonnée

Par Véronique Houdan, France Bleu Champagne-Ardenne

Dimanche 5 mai, la bande des Foulées Muizonnaises vous proposent trois parcours de course à pied : 12 km découverte, 19 km et 35 km. Des parcours nature sur sentiers et chemins. Vous pouvez aussi participer à la randonnée/marche nordique.