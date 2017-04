Métabief aventures, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, Métabief aventures

Métabief Aventures, votre parc d’aventures et de loisirs à Métabief, première station de sports du Massif jurassien.

Le Parc vous propose d’avril à octobre de multiples activités pour les grands et les petits : parcours dans les arbres, glissades en bouées, chasses au trésor, tir à l’arc, jeux gonflables.

Désormais ouvert en hiver, nous vous accueillons sur les parcours et les glissades en bouées dans une ambiance hivernale…

Petite restauration sur place et coins pique-nique.

Métabief Aventures et loisirs : une bonne idée de sortie en famille !

Métabief aventures est partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offre aux porteurs de la carte, 1 entrées gratuite si une entrée achetée de même valeur. Si le détenteur de la carte est seul, il bénéficie d'une remise de 50%

