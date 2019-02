Métabief : la station de ski fait le plein de vacanciers

Grosse semaine pour la station de ski de Métabief, dans le Haut-Doubs. Les vacanciers de la zone B sont bien là et en nombre. Les cours de ski sont complets.

Métabief, France

Ils viennent de Lorraine, du Nord de la France. Les vacanciers de la zone B ont envahi les pistes de ski de la station de Métabief. Une première semaine de vacances sous les meilleurs auspices avec le soleil et une belle poudreuse. Depuis quelques jours, les trente-cinq pistes de la station sont ouvertes. Avec tous ces vacanciers, difficile de trouver encore des leçons de ski disponible.

Beaucoup de monde sur les piste de Métabief, ce mercredi © Radio France - Virginie Vandeville

De jeunes skieurs débutent leur leçon de ski, ce mercredi matin à la station de Métabief © Radio France - Virginie Vandeville

Plus de 400 élèves par jour

A l'Ecole de ski français de Métabief, les cours affichent complets pour les quatre prochaines semaines. " Cette année j'ai triplé certains cours comme les niveaux flocons, première étoile. Par jour, nous avons plus de 400 élèves depuis lundi", assure Sébastien Gruet, le directeur de l'Ecole de ski Français de la station. L'Ecole propose des cours pour les grands et les petits, de tous niveaux, dès l'âge de trois ans." C'est une belle et longue saison", ajoute le gérant.