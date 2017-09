Mon plus beau village de Franche-Comté : Lods la verte !

Toute l'année France Bleu Besançon vous emmène découvrir les plus beaux villages de la région. Les vieilles pierres, les gens, les entreprises, tous les incontournables... Toute cette semaine, c'est à Lods que Delphine Dugros nous fait voyager...

Nous sommes cette semaine en visite dans la commune de Lods, dans le Doubs, notre plus beau village de la semaine. Delphine Dugros promène son micro ce matin dans le phare du Doubs... Pourquoi le phare ? Et bien tout simplement parce que la commune de Lods fournit... de l'électricité aux alentours, et ce grâce à Jean-Pierre que Delphine a rencontré pour nous !

Jean-Pierre dans sa centrale électrique © Radio France - Delphine Dugros

Direction la partie basse de notre plus beau village de la semaine. Nous sommes au bord de la Loue, dans la commune de Lods avec Delphine Dugros. Une commune qui porte très bien son nom, puisqu’à Lods, on utilise l'eau comme source d'énergie ! Au label "Plus beau village de France", on pourrait ajouter celui de "village écolo de France"... !