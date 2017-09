Mon plus beau village de Franche-Comté : Ornans, son histoire & son patrimoine

Toute l'année France Bleu Besançon vous emmène découvrir les plus beaux villages de la région. Les vieilles pierres, les gens, les entreprises, tous les incontournables... Toute cette semaine, c'est à Ornans que Delphine Dugros nous fait voyager...

Nouvelle semaine pour nos escapades à travers la Bourgogne Franche-Comté. C'est la commune d'Ornans, dans le Doubs, que Delphine Dugros a choisi de flâner. En commençant d'ailleurs par traverser l'histoire de la commune, guidée par un homme qui la connait comme sa poche : Claude Hugel !

Ornans, face à la Maison Granvelle © Radio France - Delphine Dugros

Labellisé "plus beau village de France", c'est à Ornans que nous nous trouvons cette semaine, grâce à Delphine Dugros qui est allée laisser traîner son micro dans les coins et recoins incontournables de la commune. En commençant par une liste non exhaustive des beautés d'Ornans. Nous sommes guidés par le président de l'association des amis d'Ornans, Claude Hugel....