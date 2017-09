Mon plus beau village de Franche-Comté : Lods & son patrimoine

Toute l'année France Bleu Besançon vous emmène découvrir les plus beaux villages de la région. Les vieilles pierres, les gens, les entreprises, tous les incontournables... Toute cette semaine, c'est à Lods que Delphine Dugros nous fait voyager...

Lods, dans le Doubs est notre plus beau village de la semaine, celui que l'on va parcourir avec Delphine Dugros, pour visiter les plus beaux endroits de la commune... Ce sera encore le cas aujourd'hui, partons à la découverte de la Maison Forte de Lods, guidés par sa propriétaire !

De l'extérieur de la Maison Forte © Radio France - Delphine Dugros

Un peu plus de 200 habitants, située à flanc de montagne, et une grande richesse historique, ce sont les principales caractéristiques de la commune de Lods, dans le Doubs, notre plus beau village de la semaine... Delphine Dugros nous fait visiter l'un de ses monuments, nous sommes dans l'église de Lods, le cœur du village...