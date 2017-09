Mon plus beau village de Franche-Comté : Ornans & sa bonne chère

Toute l'année France Bleu Besançon vous emmène découvrir les plus beaux villages de la région. Les vieilles pierres, les gens, les entreprises, tous les incontournables... Toute cette semaine, c'est à Ornans que Delphine Dugros nous fait voyager...

On se promène cette semaine dans la commune d'Ornans, commune aux plus de 4.000 habitants, labellisée "plus beau village de France"... Ville natale de Gustave Courbet, Ornans est aussi une commune où les commerces de proximité ravissent les habitants. Delphine Dugros est ce matin chez un boucher ornanais que vous nous avez recommandé. Attention, vos papilles vont frétiller !

Chez Marius, la gourmandise ! © Radio France - Delphine Dugros

Cette journée sera gourmande, grâce à Delphine Dugros et son micro, qu'elle balade cette semaine dans la commune d'Ornans, labellisée certes "plus beau village de France", mais qu'on pourrait aussi estampiller "village gourmand de France", avec une autre adresse incontournable d'Ornans que vous nous avez recommandée !