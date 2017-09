Mon plus beau village de Franche-Comté : Lods & son hospitalité

Toute l'année France Bleu Besançon vous emmène découvrir les plus beaux villages de la région. Les vieilles pierres, les gens, les entreprises, tous les incontournables... Toute cette semaine, c'est à Lods que Delphine Dugros nous fait voyager...

Labellisée "plus beau village de France", la commune de Lods nous accueille cette semaine, grâce au micro de Delphine Dugros, qui furète dans toute la commune afin de vous délivrer les meilleurs bons plans de Lods. Où se loger et se sustenter par exemple ? Cette question trouvera sa réponse tout de suite !

Jérôme, face à l'Hôtel de France © Radio France - Delphine Dugros

Cette semaine, avec Delphine Dugros, nous visitons un village très pittoresque qui mérite bien ses 2 labels de « plus beau village de France » et de « petite cité comtoise de caractère »... Un endroit où les endroits pour vous accueillir et vous en mettre plein les yeux ne manquent pas...

Avec le sourire, l'accueil à la Truite d'Or © Radio France - Delphine Dugros