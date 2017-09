Mon plus beau village de Franche-Comté : Ornans & l'Art qui la jalonne

Toute l'année France Bleu Besançon vous emmène découvrir les plus beaux villages de la région. Les vieilles pierres, les gens, les entreprises, tous les incontournables... Toute cette semaine, c'est à Ornans que Delphine Dugros nous fait voyager...

Nous nous trouvons du côté d'Ornans cette semaine avec Delphine Dugros. Ornans et son label "plus beau village de France", Ornans et sa face artistique, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Delphine a retrouvé son guide Claude Hugel au cœur de la commune, avant de laisser traîner son micro à l'heure de l'apéro, apparemment !

Place Courbet, le pêcheur de Chavots à l'heure de l'apéritif... © Radio France - Delphine Degros

Delphine Dugros continue ses pérégrinations dans la grande région, à Ornans pour être précis, Ornans notre plus beau village de la semaine sur FB Besançon. Delphine est à la rencontre des habitants de la commune, dont Jean-Pierre, impliqué dans la vie de sa commune en tant que président de l'association "Anim' Ornans", mais aussi autour de sa maison ancienne qu'il restaure lui même et ouvre au public !