Mon plus beau village de Franche-Comté : Cette semaine, Pesmes

Toute l'année France Bleu Besançon vous emmène découvrir les plus beaux villages de la région. Les vieilles pierres, les gens, les entreprises, tous les incontournables... Aujourd'hui et toute cette semaine, c'est à Pesmes que Delphine Dugros nous fait voyager..

Delphine Dugros est à Pesmes. Sur les recommandations de la charmante Clémence, qui nous a réservé le meilleur accueil au bureau d'information touristique, elle se fait guider dans les rues de la commune par Pierre Clivet, qui connait l'histoire de la ville comme sa poche !

Pesmes

Delphine Dugros se promène dans les rues de Pesmes, commune labellisé "plus beau village de France", qui se situe à équi-distance de Dijon et Besançon. Et il n'y a pas que de belles pierres à Pesmes, c'est aussi un lieu agréable pour les vacanciers notamment grâce à la base nautique Woka loisirs.