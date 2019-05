Moulins dans l'Allier

Moulins, France

Pour vous accompagner dans cette découverte de Moulins: Matthieu Moebs.

Matthieu Moebs © Radio France

Rendez-vous fixé ce dimanche 28 avril, 8h27 pour un départ en train de Clermont-Ferrand jusqu'à Moulins.

Allez hop on saute dans le train! Pas de temps à perdre, le programme est chargé...

Les heureux gagnants de la journée découverte de Moulins © Radio France - Matthieu Moebs

Visite guidée du centre historique de Moulins, découverte du Centre National du Costume de Scène, de la maison Mantin, du musée du Bâtiment, du musée Anne de Beaujeu, sans oublier un détour par le marché pour une dégustation de produits du terroir!!!

Visite du centre historique de Moulins

La Tour Jacquemart, l'emblème de Moulins © Radio France - Matthieu Moebs

Moulins, préfecture de l'Allier, ville d'art et d'histoire et capitale historique du Bourbonnais.

La visite du centre historique permet de traverser 5 siècles d'histoire. Rues pavées, maisons à pans de bois, immeubles bourgeois, la cathédrale, la tour Jacquemart, Moulins ne manque pas de charmes.

Un peu d'histoire en compagnie de Vincent, guide conférencier au micro de Matthieu Moebs

Le Jacquemart, c'est vraiment l'identité de Moulins. C'est une tour qui est le symbole de la charte de franchises et des libertés que les moulinois ont obtenu de leur seigneur. C'est à dire du Duc de Bourbon et même initialement du Sire de Bourbon. C'est une tour qui a été construite à partir du XVème siècle.

La ville de Moulins a été choisie comme capitale administrative du duché du Bourbonnais par l'implantation de la Chambre des comptes à la fin du XIVème siècle. Et c'est vrai qu'autour de Moulins, il y a la marque de la famille de Bourbon, du Duc de Bourbon par rapport au château, et au développement de la ville.

Rejoignez nos auditeurs et participez à la visite guidée du centre historique de Moulins!

Pour tout savoir sur les visites du centre historique et organiser votre journée à Moulins: Office de tourisme de Moulins.

Musée du Bâtiment

Du 28 avril 2019 au 28 septembre 2019, le musée du Bâtiment, situé 18 rue du pont Ginguet à Moulins, accueille l'exposition: 2 poids, 2 mesures.

2 Poids, 2 Mesures: une exposition à découvrir au Musée du Bâtiment. - affiche-Musée du Bâtiment

Les explications de Bruno Recoules, président de l'association du musée du Bâtiment:

L'exposition revient sur toutes les mesures qui ont existé dans le temps et qui existent toujours. Sur le bâtiment bien sûr, mais aussi sur tous les autres métiers: du commerce, de l'agriculture puisque Moulins est une grande ville agricole.

Cette exposition est à la fois scientifique et exhaustive, mais aussi ludique et amusante. On y joue sur les expressions qui comprennent les mots Poids et Mesures: "dans une certaine mesure" par exemple...

Des ateliers d'enfants sont organisés les mercredis et jeudis pour leur permettre d'appréhender les poids et les mesures: la coudée, le pied, le mètre...

Il y a toutes sortes d'ustensiles sur lesquels ils pourront monter, comme une balance de pharmacien sur laquelle on peut se peser!

Pour en savoir plus: Musée du bâtiment de Moulins.

Marché, produits du terroir

Pause gourmande bien méritée pour nos heureux auditeurs. L'occasion de découvrir les produits du terroir de notre région. Direction le marché de Moulins, situé place d'Allier en ce dimanche matin.

Charcuteries d'Aurillac, pâté aux pommes de terre,fromages de la région: Lavort, Comtesse de Vichy, Saint Nectaire, et vins de Saint Pourçain... Ils vont se régaler!

Découvrons avec Matthieu Moebs et son invité Olivier Gardien, Le Nectar des Fées, un des vins de Saint Pourçain...à consommer avec modération, bien sûr.

Le Nectar des Fées est un vin blanc très représentatif de ce que l'on peut faire en vin blanc dans la région. Puisqu'il s'agit d'un assemblage de 3 cépages: le Chardonnay à 60%, le Sauvignon à 10% et le Tréssallier à 30%.

Le Trésallier est un cépage qui n’existe que dans le vignoble de Saint Pourçain. On ne le trouve nulle part ailleurs dans le Monde!!

Après le déjeuner, c'est reparti dans la joie et la bonne humeur!!!

Ouh là là, certains n'auraient-ils pas voulu en savoir un peu trop sur le Tréssallier???....

France Bleu, France Bleu...Pays d'Auvergne!!!

Centre National du Costume de Scène

Nouvelle découverte le centre national du costume de scène situé quartier Villars, route de Montilly à Moulins.

Le CNCS renferme plus de 20 000 pièces: costumes, accessoires et décors. Ils proviennent de productions du spectacle vivant, théâtre, opéra, ballet, danse ou théâtre de rue.

Visite du Centre National du Costume de Scène © Radio France - Matthieu Moebs

Pour préparer votre visite: Centre national du costume de scène.

Maison Mantin

Direction maintenant, la Maison Mantin, située 3 place du Colonel Laussedat à Moulins.

Découverte de la Maison Mantin en compagnie de Maud, guide.

Mantin était un moulinois, avocat, sous-préfet, grand collectionneur. N'ayant pas d'enfant a souhaité donné sa maison à la ville de Moulins à son décès pour qu'elle devienne un musée. Cette maison est l'écrin des collections de cet homme.

On visite la Maison Mantin car c'est vraiment un spécimen d'habitation de la fin du XIX ème siècle.

On y voit sa manière de vivre. C'est une maison éclectique, remplie de collections: des sculptures, des peintures, des vitraux, des tapisseries, des meubles, des objets de tous horizons.

C'est également une maison très moderne pour l'époque. Il y a l'électricité, le chauffage, la salle de bain, le chauffe-serviettes, les toilettes dans la maison...

C'est la demeure d'un collectionneur avec son cabinet de curiosités et une demeure très moderne pour ce bourgeois moulinois.

Au 1er étage, il y a les chambres, la chambre de sa compagne, sa chambre, les commodités, la salle de bain.

Au rez-de-chaussée, nous avons un salon, un bureau. Et il y a un beau cabinet de curiosités au dernier étage de la maison.

La chambre de sa compagne dans les tons rouges et roses © Radio France - Matthieu Moebs

La chambre de sa compagne est dans les tons rouges et roses mélangés. Les bourgeois voulaient souvent ressembler à des châtelains. donc on a une maison sur le modèle un peu d'un château. C'est donc plutôt une chambre très reine au XVIIIème siècle pour Madame. On a une belle soierie entièrement refaite à l'identique par les soyeux lyonnais, et tout le mobilier qui va avec. Vraiment typiquement chambre de la Reine!

Pour préparer votre visite: Maison Mantin

Musée Anne de Beaujeu

Musée Anne de Beaujeu - @Sergey Prokopenko

Le musée Anne de Beaujeu abrite, en plus de son parcours permanent, 2 très belles expositions:

la sculpture bourbonnaise

les oeuvres de Marcellin Desboutin.

L'exposition sur la sculpture bourbonnaise est en collaboration avec le musée du Louvre qui a prêté 5 œuvres pour un an. La sculpture bourbonnaise est magnifique et assez mal connue. Pour la découvrir, il suffit de suivre un parcours pédagogique accessible à toute la famille.

La sculpture bourbonnaise, une exposition à découvrir en famille. - Affiche du Musée Anne de Beaujeu

On passe ensuite du Moyen âge et début Renaissance, au rez-de chaussée , au XIXè siecle au premier étage avec l'exposition Marcellin Desboutin.

L'exposition Marcellin Desboutin présente plus de 200 tableaux de l'artiste. Marcellin Desboutin est né à Cérilly dans l'Allier. Il était ami avec les plus grands peintres de son époque. Le musée d'Orsay a prêté pour l'exposition un tableau de Degas, qui représente Marcellin Desboutin en train de graver. Marcellin Desboutin étai graveur à la pointe sèche.

Marcellin Desboutin, artiste bourbonnais. - Affiche du Musée Anne de Beaujeu

Présentation de ces 2 expositions de Yasmine Laïb-Renard, directrice des musées départementaux de l'Allier au micro de Matthieu Moebs.

Présentation des expositions du Musée Anne de Beaujeu en compagnie de Yasmine au micro de Matthieu Moebs. Copier

Pour préparer votre visite: Musée Anne de Beaujeu.

Retour à Clermont-Ferrand

Retour en gare de Clermont-Ferrand. © Radio France - Matthieu Moebs

Fin de cette journée exceptionnelle à Moulins, capitale du bourbonnais 🤗 30 auditeurs chanceux ont découvert les trésors de cette ville d'art et d'histoire avec France Bleu Pays d'Auvergne, Visit Moulins et SNCF Intercités 😁👍