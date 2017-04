Musée de la Boissellerie, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Vous faites parti du Club des auditeurs de France Bleu Besançon, profitez des avantages que vous offre notre partenaire, Musée de la Boissellerie

Entouré de forêts, le long de la frontière suisse, le Musée de la Boissellerie est situé à 1050 mètres d’altitude dans une ancienne scierie restaurée. Il aurait pu s’appeler « le musée du bois d’Amont » tant il reflète l’identité du village liée à l’épicéa, arbre roi de nos forêts.

Partez à la rencontre des hauts-jurassiens qui ont ainsi exploité toutes les qualités du bois et vous en livrent quelques secrets en ces lieux remplis d’histoires…

Des histoires de boîtes et coffrets en tous genres vous seront ainsi contées : de la boîte à horloge à la boîte à fromage en passant par la boîte à pharmacie…

Des histoires de frontières ; des histoires de ski : depuis les skis en bois de « l’étranger » glissant pour la première fois en terre jurassienne, aux concepteurs actuels créant des skis haute technologie

La visite guidée propose un voyage à travers le temps permettant de découvrir l’évolution des techniques et des usages liés à l’ingéniosité de ces hommes et ces femmes de Bois d’Amont, à leur savoir-faire artisanaux de transformation du bois.

Les visiteurs parcourent ainsi les salles thématiques du musée : atelier des boisseliers, les tavaillons, la scierie et sa turbine hydraulique, la machine à vapeur…

