Musée de la Résistance à Toulouse: une exposition consacrée aux jeunes durant la Seconde Guerre Mondiale

Par Marius Delaunay, France Bleu Occitanie

Le Musée de la Résistance et de la Déportation a ouvert l'exposition "Gamins d'hier, Ados d'aujourd'hui". Une exposition temporaire conçue comme un dialogue entre six adolescents d'aujourd'hui et huit personnes qui étaient jeunes durant la Seconde Guerre Mondiale à Toulouse.