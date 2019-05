Numérique : un salon du web à Caen le vendredi 24 mai

C'est la deuxième édition du salon WPNdigital à Saint-Contest, près de Caen, ce vendredi 24 mai 2019. On y parle de web, de digital et de WordPress. Un événement organisé en partenariat avec France Bleu Normandie.

Des étudiants, des entreprises et des pros du digital visitent le salon WPN (illustration).

Caen, France

Ce vendredi 24 mai 2019, les professionnels comme les étudiants et les amateurs sont conviés par les organisateurs du salon national WPNdigital qui se tiendra à la Chambre de commerce et d'industrie Caen Normandie, à Saint-Contest, dans l'agglomération caennaise. De 8h30 à 18h30, au fil d'ateliers et de conférences, les participants pourront trouver les réponses à des questions comme : "Comment tricoter de belles images pour les réseaux sociaux ?", "Ferez-vous partie des entreprises avec une croissance à deux chiffres ?".

Parcours de visite

Selon le profil de chaque visiteur, étudiants, entreprises ou pros du digital, l'association WPN propose des parcours différents dans le salon pour guider chacun selon ses besoins. France Bleu Normandie est partenaire de l'événement et propose, à travers un atelier mené par Bénédicte Courret, journaliste coordinatrice numérique, quelques clés pour rendre des vidéos virales sur le web. Au total, dix conférences et dix ateliers (dont certains récurrents) sont annoncés tout au long de la journée.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site WPNDIGITAL

Le salon est organisé par l'association WPNormandie. Cette association organise des réunions, des événements dans toute la Normandie pour échanger et partager sur "l'écosystème WordPress web et digital". La région Normandie figure parmi les plus actives sur le digital en France avec de nombreuses agences web, d'acteurs sur le numérique (freelance, développeurs, graphistes etc…).

