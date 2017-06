Ouverture du Parc de loisir Le Trésor Normand à Saint-Lô

Le Trésor Normand est ouvert sur le site du bois Jugan à Saint-Lô dans la Manche. Dans ce Parc de loisir au cadre champêtre, vous trouvez des activités pour toute la famille de 3 à 99 ans !

Dans un environnement calme et respectueux de la nature, le Trésor Normand propose des animations ludiques et pédagogiques autour d’un thème lié à la région. Cette saison, les visiteurs vont partir à la découverte de l'histoire et des légendes de Normandie.

Pour apprendre en s'amusant, au Trésor Normand les enfants peuvent circuler en kartings à pédales, sauter sur la structure gonflable, se défouler dans le bac à sable géant, s’amuser sur les jeux en bois mis à disposition.

En famille, les visiteurs peuvent participer à la chasse au trésor et repartir avec une partie du trésor de Pôc, la mascotte du parc. Pour les plus grands, un quiz géant permet de gagner un des 300 lots mis en jeu tout au long de la saison.

Au sein du Parc de loisir, des tables de pique-nique sont mises à disposition des visiteurs. Les gourmands trouveront sur place des glaces, gaufres et boissons fraiches.

Trésor Normand en pratique :

Ouvert tous les jours en juin, juillet et aout de 10h à 19h30. En septembre, ouverture tous les week-end.

Tarifs 2017 du Parc de loisir : Gratuit pour les moins de 3 ans / de 3 à 12 ans : 7€ / adulte : 8€

Pass famille : 25€ (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants). Chèques vacances acceptés.

L’Association Pour La Vire (A.P.L.V.) qui vient d’ouvrir Le Trésor Normand à Saint-Lô gère aussi le Vélorail de Condé sur Vire. Le Vélorail empreinte une ancienne voie ferrée de Condé-sur-Vire à Gourfaleur. En pédalant, vous longez la Vire et le chemin de halage : une balade bucolique et sportive à la découverte de la vallée de la Vire.

