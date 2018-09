France Bleu Paris et le Comité Départemental de la Randonnée de Paris vous ont préparé une randonnée gratuite et accessible à tous, sur une distance de 7,5km, dimanche 23 septembre, à l'occasion de la Fête du Sport.

Inscriptions ici

Rendez-vous pour un départ à 9h30 devant le Palais des Sports, Porte de Versailles

Accès : Métro L12, T2 et T3a station Porte de Versailles, Bus 80

Nous vous emmenons pour une belle balade en famille ou entre amis à travers le 15e arrondissement, en empruntant un tronçon du GR® Paris 2024, en traversant quelques squares connus ou plus secrets et en finissant par l'île aux Cygnes et la Maison de la radio, où se tiendra Radio France fête le Sport toute la journée. Une randonnée encadrée et animée par les bénévoles de la Fédération Française de Randonnée, qui ne manqueront pas d'agrémenter la promenade de quelques anecdotes historiques !

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie et éventuellement un petit coupe-faim