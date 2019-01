Participez aux courses des Courants de la Liberté 2019, édition historique

Caen, France

A l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement, les Courants de la Liberté, Normandy Running Festival vous proposent une 32e édition historique.

Créés en 1988, les Courants de la Liberté est un des plus grands événements de la course à pied français. Chaque année, ce sont plus de 30 000 personnes qui participent. Au programme de l'édition 2019, sept courses qui permettront à toutes et tous de prendre part au festival selon son niveau et son envie :

Le Marathon de la Liberté , l’épreuve reine au parcours empreint d’Histoire et d’émotions

Le Relais marathon , l'union fait la force

La Pegasus , le semi-marathon mythique s'élançant du célèbre Pegasus Bridge

Le 10 km Crédit Agricole Normandie, la distance accessible durant laquelle la ville vous appartient

La Rochambelle , course-marche féminine de 5 km au profit de la lutte contre le cancer

Les Rollers de la Liberté , rando-course de 2h00 sur un circuit fermé et sécurisé de 2 km

, rando-course de 2h00 sur un circuit fermé et sécurisé de 2 km Les Foulées de la Liberté, 4 000 enfants originaires des établissements scolaires caennais.

Attention : pour la course La Rochambelle le nombre de places disponibles est limité à 14 000. En 2019, La Rochambelle soutiendra un nouveau projet permettant d'améliorer la prise en charge des cancers gynécologiques. Inscriptions jusqu’au 12 juin 2019 dans la limite des places disponibles sur lescourantsdelaliberte.com

Programme des courses des Courants de la Liberté 2019

Vendredi 14 juin

14h00 : Départ des Foulées de la Liberté

14h30 : Arrivée des Foulées de la Liberté

Samedi 15 juin

10h30 : Départ des Rollers de la Liberté – quartier de la Prairie

12h30 : Fin des Rollers de la Liberté – quartier de la prairie

19h00 : Départ de la Rochambelle du Parc Expo

19h15-21h00 : Arrivée de la Rochambelle au Parc Expo

Dimanche 16 juin

8h40 : Départ du 10 km du Parc Expo

du Parc Expo 8h55 : Départ de la Pegasus de Bénouville

de Bénouville 9h10 : Départ du Marathon et du Relais Marathon de Courseulles-sur-Mer

et du de Courseulles-sur-Mer 9h15-14h30 : Arrivées des épreuves au Parc Expo