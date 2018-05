La revue trimestrielle Patrimoine Normand couvre tous les aspects du patrimoine Normand : les monuments, l'histoire, la littérature, les jardins, les parlers normands, les traditions artisanales, la cuisine normande...

Patrimoine Normand - Printemps 2018

Le numéro 105 de Patrimoine Normand est paru le 18 avril 2018. Vous y découvrirez la richesse de la région reconnue par l'Unesco. Ce n'est pas pour rien que trois lieux et monuments sont inscrits au Patrimoine mondial, deux éléments inscrits au Patrimoine culturel immatériel, et un au registre Mémoire du Monde. Découvrez ce que ces sites et éléments ont d'extraordinaire avec les reportages richement illustrés de la revue.

►La Normandie et l'Unesco

Patrimoine Normand c'est aussi le point en images et en dossier sur l'actualité normande : la reconversion de l'aître de Saint-Maclou de Rouen, La Normandie à la une de The Times, un centre dédié aux relations franco-britanniques à Ouistreham - Sur les chemins du Mont.

Et puis le patrimoine normand c'est aussi un patrimoine gourmand : moule de bouchot - pommeau de Normandie.

Découvrez aussi les noms de l'histoire normande, la grande et la petite : les grands inventeurs Normands, Flaubert - la Grande Éperonnière, pour ne citer qu'eux.

Partez sur les chemins de randonnées à Barneville-Carteret, promenez-vous au château de Sassy, à Cormeilles dans le Pays d'Auge, visitez le musée des pêcheries à Fécamp, l'Abbaye de Longues...et encore d'autres endroits à découvrir au fil des pages du magazine.

Partez à la découverte du patrimoine Normand, de son histoire, de son présent en vous procurant ce numéro du Patrimoine Normand.

