Vos photos sont formidables !

Chaque matin, sur la page Facebook de France Bleu Loire Océan, vous partagez avec nous vos plus beaux clichés de nos départements. Découvrez notre sélection de vos plus belles photographies du patrimoine local.

Chaque matin, nous partageons ensemble la météo de chez vous et vos plus belles photos de nos départements. Ce mardi 15 janvier, une station météo France Bleu Loire Océan était en jeu pour la plus belle photo des monuments de la région.

Ci-dessous, découvrez une sélection de vos plus belles photos, qui nous ont fait rêver !

Cathédrale de Nantes - © Photo Karine Gauvrit

Cathédrale St Pierre St Paul de Nantes - © Photo kev_in44

Chateau de l'ile d'Yeu - © Photo Odile Odile

Eglise de la Haye Fouassière - © Photo Jean Lamy

Eglise St Guénolé à Pierric - © Photo Dominique Hamon

La grue Jaune - © Photo Alain Annonier

Les anneaux de l'ile de Nantes - © Photo Laure Becker

Le pont de St Nazaire vu du Serpent - © Photo Emanuelle Parize