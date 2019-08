Plantes et saveurs d’automne au Manoir du Tourp dans la Hague les 14 et 15 septembre

La 15ème édition du salon Plantes et saveurs d’automne investit le Manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue dans la Manche les 14 et 15 septembre 2019. Des plantes, des produits du terroir, des animations attendent les visiteurs dans les allées du Manoir et sous chapiteau.

Omonville-la-Rogue, La Hague, Manche, France

Dans le cadre bucolique du Manoir du Tourp en Normandie, plus de 40 exposants venus de tout le Grand Ouest proposent leurs productions.

Au programme du salon Plantes et saveurs d'automne 2019 dans la Hague :

Côté végétaux : des plantes rares, des plantes potagères, des variétés actuelles ou anciennes, des aromatiques et condimentaires, des graines...

Les visiteurs pourront profiter des conseils des professionnels présents. Comment réussir les plantations, tailler et l'entretenir les végétaux, aménager harmonieusement l’espace ?

Côté animations :

- Conférences de Michel Peltier, membre de l’Association Cotentin Côté Jardin, sur l’acclimatation des plantes australes : samedi et dimanche à 15h30.

- Conseils de Christophe Guerrand le jardinier de France Bleu Cotentin : samedi et dimanche.

- Balade-découverte des plantes comestibles et médicinales commentée par Chantal Ronsin du CPIE - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement - samedi et dimanche à 14h30 (inscriptions au 02 33 01 85 89).

-"Atelier des senteurs" pour identifiez les différents végétaux grâce à leur odeur : une animation en continu dans la médiathèque du Tourp samedi et dimanche.

- "Curiocité, le territoire des curieux" : un espace ludique et familial sur les thèmes plantes et saveurs proposé par Margaret Bonissent, samedi et dimanche.

- Ateliers pour adultes et enfants sur la sensibilisation au compostage proposés par les ambassadeurs du tri, le dimanche.

Coté saveurs : des artisans locaux proposent leurs produits : miel, pain, pâtisserie…

Sur le salon Plantes et saveurs d’automne vous trouverez aussi de la décoration et du mobilier de jardin, des associations de passionnés, des expositions.

Plantes et saveurs d’automne 2019 en pratique :

Le salon Plantes et saveurs d’automne au Manoir du Tourp dans la Hague est ouvert les 14 et 15 septembre de 10h à 18h30.

Manoir du Tourp à Omonville-la-Rogue - 50440 La Hague

Tarifs : 2,50 € / adulte. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Parking gratuit / Brouettes à disposition / Restauration possible sur place.

Le site du Manoir du Tourp